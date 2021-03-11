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Расследователи выявили у белорусских олигархов подозрительные компании в Литве
11.03.2021 21:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У белорусских бизнесменов Алексея Олексина и Александра Зайцева, которых упрекают за тесные связи с семьей Александра Лукашенко, выявили компании в Литве. Все бы ничего, но эти фирмы были зарегистрированы в заброшенных квартирах и в них не было персонала, пишут
В 2012 году малоизвестные на тот момент белорусские бизнесмены Олексин и Зайцев инвестировали деньги в Литву, открыли там компании и получили даже вид на жительство (ВНЖ). По времени это совпало с тем, что прежнее поколение белорусских олигархов [Юрия Чижа, Анатолия Тернавского и Владимира Пефтиева] попало под санкции Евросоюза. Бизнесменам, близким к режиму Александра Лукашенко, стало сложнее переводить деньги в Беларусь и из нее, полагают расследователи. Стоит отметить, что разрешения на ВНЖ уже аннулированы по причинам, которые Департамент миграции Литвы отказался объяснить.
Алексей Олексин зарегистрировал фирму Lexie Ventures в заброшенном здании в Вильнюсе, где уже базировалось около 50 компаний. Ее основной вид деятельности — консалтинг. Примерно в то же время в 2012 году в Литве была зарегистрирована компания Александра Зайцева под названием UAB «Sohra». По
Расследователи выяснили, что в 2013 году фирма Олексина зарегистрировала в один день сразу 2 компании: Paralama и Corami. У каждой из них было 2 совладельца: кипрская фирма и нидерландские фонды с созвучными названиями Stichting Paralama и Stichting Corami. Обе компании «на бумаге» торговали автомобильными запчастями, но у них не было ни одного сотрудника. Тем не менее за два года существования Paralama заработала 42,3 млн евро, а Corami — 4 млн евро. Финансовые отчеты не дают никаких намеков на то, откуда и куда пошли эти деньги, пишут расследователи. Обе компании были ликвидированы в один день в 2015 году.
— Если по одному адресу зарегистрировано несколько компаний, не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в ветхих помещениях; если у них нет сайтов; если они контролируются офшорными организациями; если у них нет сотрудников и они достигают больших продаж — это ярко-красные флаги, которые должны привлечь внимание сотрудников по борьбе с отмыванием денег, — сказал OCCRP глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьевас.
Расследователи отмечают, что Lexie Ventures больше не владеет квартирой, в которой были зарегистрированы Paralama и Corami. Сегодня она работает в престижном районе на севере Вильнюса. Вместе с тем Lexie Ventures много лет работала в убыток.
Зайцев продал свою литовскую фирму в 2017 году. Покупателем была кипрская компания Litenburgo Investments. А уже в 2018 году белорусский бизнесмен стал единственным владельцем Litenburgo. В следующем году Sohra зафиксировала годовой объем продаж в 224 тысячи евро.
Расследователи также выяснили, что инвестиции Олексина и Зайцева в Литву были структурированы похожим образом. Они допускают, что это произошло, потому что оба пользовались услугами компании Lewben Group, которую международный журнал Euromoney многократно признавал лучшим поставщиком услуг семейного офиса в Литве.
В 2016 году
В Lewben не скрывали, что работали с самыми богатыми людьми из Литвы, России, Беларуси, Казахстана и Украины. В 2017 году литовская разведка
На запрос о комментарии Lewben сказал OCCRP, что среди его клиентов нет белорусских политически значимых лиц. В литовской компании заявили, что строго соблюдают все законы и процедуры по борьбе с отмыванием денег и проводят надлежащую комплексную проверку для проверки своих клиентов на предмет санкций, политических связей или репутационных рисков.
Региональным директором Lewben с конца прошлого года является выпускница юрфака БГУ Елена Абрамова. В 2014—2020 годах она работала в литовской торговой компании Ipsun Group, которая на протяжении ряда лет
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У белорусских бизнесменов Алексея Олексина и Александра Зайцева, которых упрекают за тесные связи с семьей Александра Лукашенко, выявили компании в Литве. Все бы...
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