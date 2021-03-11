Лосику предъявили новое обвинение. В знак протеста он попытался порезать себе руку и объявил сухую голодовку

Источник материала: Tut.by

Администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику предъявлено новое обвинение. В качестве протеста он попытался вскрыть себе вены и объявил сухую голодовку, сообщила его жена. Прямо сейчас в Беларуси голодают четверо политзаключенных.



Фото: Радыё Свабода

Дарья, жена Игоря Лосика, не знает, какие именно ему предъявлены обвинения, так как адвокат находится под подпиской. Но защитник сообщил ей, что случилось после озвучивания обвинения.

— Реакция Игоря на предъявления новых статей была такой, что он начал резать руку, после чего объявил сухую голодовку, — прокомментировала TUT.BY его жена.

Дарья не ожидала ни новых обвинений в отношении супруга, ни такой его реакции.

— Игорь, наверное, в самом худшем состоянии за все это время в психическом плане. Думаю, что состояние у него не лучшее, и боюсь представить, что с ним сейчас происходит, — говорит она.

«Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит», — заявила Дарья в видеообращении, опубликованном «Радыё Свабода». Она считает, что Лосик не видит других вариантов борьбы за свою свободу и человеческое достоинство.

«Мотивы моего мужа банальны и просты — это колоссальное бесправие, с которым он столкнулся. Заперев на 9 месяцев Игоря за решетку, решили не останавливаться и попытаться оставить его там на долгие годы. Нам из всех утюгов и чайников доносятся слова о том, что „любимую не отдают“, щедро приправляя этот девиз нечеловеческими издевательствами. Своего единственного любимого я вам забрать не позволю, я готова бороться за Игоря до конца. Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Александром Григорьевичем Лукашенко, я готова ответить на все вопросы, попутно получив ответ на свои. И на главный из них — что мой муж 9 месяцев делает в тюрьме? Ответ на этот вопрос мне не дают следователи, прокуроры, судьи», — говорит в обращении Дарья Лосик.

Игорь Лосик находится под стражей с июня. В первый раз Игорь Лосик объявлял голодовку в знак протеста после того, как ему были предъявлены обвинения в середине декабря прошлого года. Но по многочисленным просьбам прекратил ее через более чем 40 дней. Сейчас его жену беспокоит то, что он объявил сухую голодовку.

— Если голодовка с использованием жидкостей помогла ему держаться 42 дня, то сухая голодовка — это счет на дни. Это неделя или 10 дней. Страшно представить, что произойдет дальше, — говорит Дарья.

Игорь Лосик проходил обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Срок содержания под стражей по этой статье может составлять до полугода, этот срок истекал 25 декабря. 15 декабря Игорю Лосику предъявили новое обвинение по ст. 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках).

Сегодня также объявил голодовку фигурант «дела Тихановского» Дмитрий Фурманов.

— Он сообщил в суде, что по неизвестной причине его посадили в карцер 9 марта на пять суток. Кроме того, в течение последнего месяца за пределами камеры его водят в наручниках, — сообщил его отец БелаПАН.

Всего в Беларуси голодают четверо политзаключенных. Кроме Лосика и Фурманова, это Наталья Херше, которую осудили по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) УК (женщина не впервые объявляет голодовку), и Игорь Банцер, которого обвиняют в хулиганстве.