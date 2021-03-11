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Лосику предъявили новое обвинение. В знак протеста он попытался порезать себе руку и объявил сухую голодовку
12.03.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику предъявлено новое обвинение. В качестве протеста он попытался вскрыть себе вены и объявил сухую голодовку, сообщила его жена. Прямо сейчас в Беларуси голодают четверо политзаключенных.
Дарья, жена Игоря Лосика, не знает, какие именно ему предъявлены обвинения, так как адвокат находится под подпиской. Но защитник сообщил ей, что случилось после озвучивания обвинения.
— Реакция Игоря на предъявления новых статей была такой, что он начал резать руку, после чего объявил сухую голодовку, — прокомментировала TUT.BY его жена.
Дарья не ожидала ни новых обвинений в отношении супруга, ни такой его реакции.
— Игорь, наверное, в самом худшем состоянии за все это время в психическом плане. Думаю, что состояние у него не лучшее, и боюсь представить, что с ним сейчас происходит, — говорит она.
«Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит», — заявила Дарья в видеообращении,
«Мотивы моего мужа банальны и просты — это колоссальное бесправие, с которым он столкнулся. Заперев на 9 месяцев Игоря за решетку, решили не останавливаться и попытаться оставить его там на долгие годы. Нам из всех утюгов и чайников доносятся слова о том, что „любимую не отдают“, щедро приправляя этот девиз нечеловеческими издевательствами. Своего единственного любимого я вам забрать не позволю, я готова бороться за Игоря до конца. Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Александром Григорьевичем Лукашенко, я готова ответить на все вопросы, попутно получив ответ на свои. И на главный из них — что мой муж 9 месяцев делает в тюрьме? Ответ на этот вопрос мне не дают следователи, прокуроры, судьи», — говорит в обращении Дарья Лосик.
Игорь Лосик находится под стражей с июня. В первый раз Игорь Лосик
— Если голодовка с использованием жидкостей помогла ему держаться 42 дня, то сухая голодовка — это счет на дни. Это неделя или 10 дней. Страшно представить, что произойдет дальше, — говорит Дарья.
Игорь Лосик
Сегодня также объявил голодовку фигурант «дела Тихановского» Дмитрий Фурманов.
— Он сообщил в суде, что по неизвестной причине его посадили в карцер 9 марта на пять суток. Кроме того, в течение последнего месяца за пределами камеры его водят в наручниках, —
Всего в Беларуси голодают четверо политзаключенных. Кроме Лосика и Фурманова, это Наталья Херше, которую
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Лосику предъявили новое обвинение. В знак протеста он попытался порезать себе руку и объявил сухую голодовку
Прямо сейчас в Беларуси голодают четверо политзаключенных.
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