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Лукашенко установил доплаты отдельным работникам "Беларуськалия"

12.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Отдельные категории работников ОАО "Беларуськалий" получат ежемесячные доплаты, соответствующий указ подписал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

© Sputnik / Максим Блинов
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Деньги будут полагаться тем калийщикам, которые подлежат профессиональному пенсионному страхованию.

К зарплате прибавится сумма, которая должна быть не меньше взносов, уплачиваемых предприятием на такое страхование.

Кроме того, согласно документу по заявлениям работников "Беларуськалия", занимающихся подземными работами, строительством рудников и шахт и имеющих право на досрочную пенсию, им может выплачиваться компенсация за особые условия труда – вместо формирования профессиональной пенсии.

Напомним, профессиональное пенсионное страхование введено в Беларуси с 1 января 2009 года – для людей некоторых профессий и работающих в особых условиях труда. За них работодатель уплачивает в ФСЗН допвзносы, чтобы накапливалась профессиональная пенсия.

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Теги: Минск
 
 
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Дополнительные деньги будут выплачивать тем калийщикам, которые имеют право на профессиональное пенсионное страхование.
 
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