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Квадратный метр по $500 - чушь (по крайней мере, в ближайшем будущем). Мнение
12.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Один из самых популярных комментариев под новостями о публикации деклараций застройщиков: «$1200 за квадрат? Откуда такие цены? Подождем, пока этот ценник до $500 не обвалится». Так вот – не обвалится. В ближайшее время - так точно. Вот мое мнение не экономиста.
Все с нетерпением ожидают, когда квадратный метр обрушится и они смогут взять себе «трешку» поближе к центру "за копейки". Об этом с осторожностью говорят экономисты, форсят комментаторы, ставят в церквях свечи обыватели. Мое мнение будет непопулярным, но я считаю, что для быстрого обвала предпосылок нет.
Согласно
Стоит отметить, что год назад количество предложений о продаже недвижимости в базе Realt.by составляло 6669, сейчас же эта цифра - 12.741. То есть количество возросло в 2 раза, что также повлияло на среднюю стоимость квартир. Популярная экономика: предложение падает - стоимость растет, предложение растет – стоимость падает. Сейчас количество квартир, которые выставили на продажу, рекордное за всю историю наблюдений отдела аналитики Realt.by.
Такое количество актуальных предложений по продаже квартир, в первую очередь, связано с экономическим и политическим кризисом в стране. Некоторые люди продают все, что нажито непосильным трудом, и уезжают из страны. Покупатели же не рискуют расставаться с деньгами в неопределенной экономической ситуации, поэтому не бегут хватать все, что попадает на рынок.
Получилась такая ситуация, когда деньги ждут под подушкой, а стоимость квадратного метра маленькими шажочками прощупывает оптимальную грань. Рано или поздно эта грань должна наступить и падение «квадрата» остановится. Это не значит, что стоимость недвижимости пойдет вверх. Просто будет небольшой штиль с последующим прощупыванием до следующей грани. И этот процесс может затянуться не на один год. В прошлые кризисы это процесс растягивался до трех лет.
Количество сделок остается на примерном уровне 2019-2020 годов. То есть люди, у которых была цель решить свой жилищный вопрос, успешно продолжают его решать. Массовой скупки недвижимости, потому что дешево, не наблюдается.
Также на рынке появилась ипотека
Огромные ставки по кредиту компенсирует огромная инфляция. Ведь деньги выдаются в белорусских рублях. Как в старом высказывании Салтыкова-Щедрина: «Строгость законов смягчается необязательностью их исполнения». Сегодня человек платит по кредиту 1000 рублей, что ощутимо бьет по карману, завтра 1000 рублей – это (тьфу-тьфу) $200, и уже вроде терпимо.
Есть, конечно, угроза «взлета» ставки рефинансирования, но, думаю, сильно ее не поднимут. Ведь кардинально менять ставку рефинансирования – признать провал в управлении экономикой и необходимость выхода из кризиса. А кто любит признавать свои ошибки? Скорее всего, будут тянуть до последнего, винить во всем "лязганье гусениц", магнитные бури на поверхности Урана или что там еще. Так что ставка если и поколеблется, то незначительно.
Еще один момент – Беларусь стала совершенно непривлекательной в инвестиционном плане. На рынке остаются только белорусские компании, которые уже успешно разделили между собой сферы влияния. Районы, которые возводились, продолжают строиться. Стоимость "квадрата" снизилась незначительно, но при 100% оплате все-таки
Предпосылок для увеличения стоимости «квадрата» в Минске точно нет. Но нет их и для резкого обвала. Да, цена медленно идет вниз. Но до «по пятьсот» она будет падать достаточно долго, и, возможно, в какой-то момент произойдет что-то, что остановит это падение.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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Один из самых популярных комментариев под новостями о публикации деклараций застройщиков: «$1200 за квадрат? Откуда такие цены? Подождем, пока этот ценник до $500 не...
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