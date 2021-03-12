Квадратный метр по $500 - чушь (по крайней мере, в ближайшем будущем). Мнение

Источник материала: realt.by

Один из самых популярных комментариев под новостями о публикации деклараций застройщиков: «$1200 за квадрат? Откуда такие цены? Подождем, пока этот ценник до $500 не обвалится». Так вот – не обвалится. В ближайшее время - так точно. Вот мое мнение не экономиста.

Согласно еженедельной аналитике от Realt.by,средняя стоимость квадратного метра уверенно снижается. За год (по отношению к 8 марта 2020 года) "квадрат" в столице упал на $185. А средняя стоимость квартир, которые выставляют на продажу, снизилась с $93.100 до $69.000.

Все с нетерпением ожидают, когда квадратный метр обрушится и они смогут взять себе «трешку» поближе к центру "за копейки". Об этом с осторожностью говорят экономисты, форсят комментаторы, ставят в церквях свечи обыватели. Мое мнение будет непопулярным, но я считаю, что для быстрого обвала предпосылок нет.

Стоит отметить, что год назад количество предложений о продаже недвижимости в базе Realt.by составляло 6669, сейчас же эта цифра - 12.741. То есть количество возросло в 2 раза, что также повлияло на среднюю стоимость квартир. Популярная экономика: предложение падает - стоимость растет, предложение растет – стоимость падает. Сейчас количество квартир, которые выставили на продажу, рекордное за всю историю наблюдений отдела аналитики Realt.by.

Такое количество актуальных предложений по продаже квартир, в первую очередь, связано с экономическим и политическим кризисом в стране. Некоторые люди продают все, что нажито непосильным трудом, и уезжают из страны. Покупатели же не рискуют расставаться с деньгами в неопределенной экономической ситуации, поэтому не бегут хватать все, что попадает на рынок.

Получилась такая ситуация, когда деньги ждут под подушкой, а стоимость квадратного метра маленькими шажочками прощупывает оптимальную грань. Рано или поздно эта грань должна наступить и падение «квадрата» остановится. Это не значит, что стоимость недвижимости пойдет вверх. Просто будет небольшой штиль с последующим прощупыванием до следующей грани. И этот процесс может затянуться не на один год. В прошлые кризисы это процесс растягивался до трех лет.

Количество сделок остается на примерном уровне 2019-2020 годов. То есть люди, у которых была цель решить свой жилищный вопрос, успешно продолжают его решать. Массовой скупки недвижимости, потому что дешево, не наблюдается.

Также на рынке появилась ипотека от Беларусбанка и от Приорбанка . Процент огромнейший, конечно, но она ведь есть. Будут ли люди ей пользоваться? Будут. «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус».

Огромные ставки по кредиту компенсирует огромная инфляция. Ведь деньги выдаются в белорусских рублях. Как в старом высказывании Салтыкова-Щедрина: «Строгость законов смягчается необязательностью их исполнения». Сегодня человек платит по кредиту 1000 рублей, что ощутимо бьет по карману, завтра 1000 рублей – это (тьфу-тьфу) $200, и уже вроде терпимо.

Есть, конечно, угроза «взлета» ставки рефинансирования, но, думаю, сильно ее не поднимут. Ведь кардинально менять ставку рефинансирования – признать провал в управлении экономикой и необходимость выхода из кризиса. А кто любит признавать свои ошибки? Скорее всего, будут тянуть до последнего, винить во всем "лязганье гусениц", магнитные бури на поверхности Урана или что там еще. Так что ставка если и поколеблется, то незначительно.

Еще один момент – Беларусь стала совершенно непривлекательной в инвестиционном плане. На рынке остаются только белорусские компании, которые уже успешно разделили между собой сферы влияния. Районы, которые возводились, продолжают строиться. Стоимость "квадрата" снизилась незначительно, но при 100% оплате все-таки бывают очень выгодные предложения . К сожалению, нет статистики количества сделок в новостройках, но, думаю, снижения там могло вообще не быть.

Предпосылок для увеличения стоимости «квадрата» в Минске точно нет. Но нет их и для резкого обвала. Да, цена медленно идет вниз. Но до «по пятьсот» она будет падать достаточно долго, и, возможно, в какой-то момент произойдет что-то, что остановит это падение.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Читайте также:

«Я могу простить работнику слабость, но за интриги выгоню даже самого крутого специалиста». СЕО Realt.by Евгения Владимирова рассказала о будущем портала, принципах работы и отношении к Беларуси

В Беларуси появились «зеленые» кредиты на ремонт. Что это такое?