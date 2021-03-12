Как и везде, в Шишках - концепция индивидуального ценообразования. Цена существенно зависит от даты, количества гостей. Аренда шатра - от полутора тысяч долларов в эквиваленте, декор, как и в Эдене, стоит около 1000, но может быть и дороже - это обсуждается с декораторами. Стоимость банкета обычно около 100 долларов на человека, но в Шишках говорят, что тоже обсуждаема. В пятницу и субботу под свадьбу закрывается весь комплекс, гости остаются ночевать, а значит, к цене добавляется аренда домов.

- Шишки хороши для тех, кто хочет устроить праздник максимально близко к природе, оставить всех гостей на ночевку, танцевать и тусоваться до утра, а на следующее утро отправиться в баню.