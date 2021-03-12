Это вторая локация из цикла "Усадьбы для свадьбы". И если в "Эден" можно добраться на такси, то в усадьбу "Шишки", в 60 километрах от Минска, гости будут добираться на своих авто либо придется заказывать трансфер. Но природа Шишек того стоит. Комплекс располагается в настоящем сосновом бору на берегу водохранилища. Ближайшая деревня - Загорщина, потеряться на подъездах сложно - все указатели подсказывают направление к комплексу.
Блогер и организатор свадеб Алина Балаш знает агроусадьбу Шишки хорошо - провела здесь не одну свадьбу.
- Тут огромная территория, и под свадьбу чаще всего бронируется весь комплекс, никаких чужих людей тут не будет, - объясняет Алина. - Вот дома для гостей, вип-дом, ресторан, набережная, пирс, и дальше - дом на воде.
Рассматриваем панорамный шатер на берегу озера.
- Организаторы свадеб летом предпочитают устраивать торжество тут, ресторан - если прохладно. Кстати, кейтеринг сюда не вызывают - ресторан сам обеспечивает гостей праздничным банкетом.
В Шишках есть ротонда в современном стиле для выездной регистрации на берегу озера.
- Декораторы регулярно превращают ее в произведение искусства. В жару востребован бар на берегу.
Территория большая, и достаточно мест, где можно сделать удачные романтичные кадры.
- О, качели, я так давно мечтала о них! Но бывала тут только по работе, и они всегда были заняты. Наконец-то смогу покататься! - радуется, как маленькая, Алина.
Молодожены предпочитают ночевать в домике на воде. Тут тепло даже зимой, и вид - потрясающий в любое время года. А еще здесь получаются замечательные фото для Инстаграма.
Идем к ресторану и встречаем упитанную добродушную собаку. А потом - ее компаньонку, не менее упитанную и спокойную. Эти собаки тут живут постоянно. Как в собачьем раю.
- Шишки - петс-френдли, сюда разрешено приезжать со своими собаками. А эти - как члены команды Шишек, очень добрые, - объясняет Алина.
Ресторан в Шишках рассчитан на 90 посадочных мест.
- Каждый организатор привозит своего декоратора - универсальный интерьер легко преобразуется в торжественный, - объясняет Алина. - Повторюсь: готовят тут сами, и готовят хорошо.
В домиках уютно и тепло. Гостиная с камином, спальня. Несколько домов для гостей могут принять на ночлег до 70 человек.
- Свадьбы в Шишках обычно не слишком большие, на 30-40 человек. Бывают исключения - и до 100 гостей. Но доля звездных пар (спортсменов, артистов, медийных лиц), которые тут праздновали - весомая. Кстати, обычно звездные молодожены хотят праздника без лишнего пафоса.
-А еще тут есть Ленины. Личная коллекция владельца комплекса. Как видите, эта маленькая фишка поднимает настроение гостям.
Как и везде, в Шишках - концепция индивидуального ценообразования. Цена существенно зависит от даты, количества гостей. Аренда шатра - от полутора тысяч долларов в эквиваленте, декор, как и в Эдене, стоит около 1000, но может быть и дороже - это обсуждается с декораторами. Стоимость банкета обычно около 100 долларов на человека, но в Шишках говорят, что тоже обсуждаема. В пятницу и субботу под свадьбу закрывается весь комплекс, гости остаются ночевать, а значит, к цене добавляется аренда домов.
- Шишки хороши для тех, кто хочет устроить праздник максимально близко к природе, оставить всех гостей на ночевку, танцевать и тусоваться до утра, а на следующее утро отправиться в баню.
А так выглядит усадьба во время свадьбы. Фото предоставлены Алиной Балаш.