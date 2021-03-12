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Нормативы потребления тепла обновили в Минске
12.03.2021 10:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Новые нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах без счетчиков установлены в Минске, соответствующее постановление Мингорисполкома №576 от 26 февраля было
Нормативы фактического потребления тепловой энергии столичные власти периодически пересматривают – в зависимости от объемов потребления, сезона и ряда других факторов. Например, нынешний январь оказался холодным. Соответственно, потребление тепловой энергии выросло, местами - на 30-40%.
Поэтому в феврале белорусы получили заметно
Теперь норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление квадратного метра жилья на январь установлен в размере 0,0218 Гкал, на подогрев кубометра воды – 0,0785 Гкал.
Решение Мингорисполкома уже вступило в силу.
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Нормативы приняты для домов, которые не оборудованы групповыми счетчиками учета и рассчитываются на один квадратный метр жилья и кубометр воды.
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