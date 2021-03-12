Нормативы потребления тепла обновили в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Новые нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах без счетчиков установлены в Минске, соответствующее постановление Мингорисполкома №576 от 26 февраля было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Нормативы фактического потребления тепловой энергии столичные власти периодически пересматривают – в зависимости от объемов потребления, сезона и ряда других факторов. Например, нынешний январь оказался холодным. Соответственно, потребление тепловой энергии выросло, местами - на 30-40%.

Поэтому в феврале белорусы получили заметно "потяжелевшие" январские жировки . Суммы выросли на 20-30%, а у кого-то и вовсе почти на 40%.

Теперь норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление квадратного метра жилья на январь установлен в размере 0,0218 Гкал, на подогрев кубометра воды – 0,0785 Гкал.

Решение Мингорисполкома уже вступило в силу.