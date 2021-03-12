Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за $30 миллионов

В итоге в том же году объект продали с аукциона, но новый инвестор тут ничего тоже не построил. Только в 2016 году недострой перешел в собственность зарегистрированной в Беларуси компании «СИГИКОП Девелоп», которая является дочерней структурой строительно-инвестиционной корпорации провинции Ганьсу КНР («СИГИКОП»). С тех пор на объекте появилась жизнь.

Новый инвестор перестраивает объект в многофункциональный комплекс под названием G-S PLAZA «Жемчужина». Тут должна быть гостиница и офисные площади. Как сообщалось ранее, инвестиции составят около 30 млн долларов. Изначально проект планировали реализовать до 2020 года.