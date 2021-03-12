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Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за $30 миллионов

12.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Китайская госкорпорация строит еще один многофункциональный комплекс в Минске. Речь идет об МФК G-S PLAZA «Жемчужина» недалеко от станций метро «Петровщина» и «Михалово». Как сейчас выглядит объект, в который Китай инвестировал $30 миллионов.

Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов

В 1990 году в переулке Софьи Ковалевской возле улицы Семашко начали строить многофункциональный комплекс. Делалось это тогда гаражно-строительным кооперативом «Лада». Тут хотели создать многоуровневый паркинг, станцию техобслуживания и салон по продаже автомобилей. Но в конце 90-х объект превратился в долгострой, а в 2007 г. «Лада» стала банкротом.

В итоге в том же году объект продали с аукциона, но новый инвестор тут ничего тоже не построил. Только в 2016 году недострой перешел в собственность зарегистрированной в Беларуси компании «СИГИКОП Девелоп», которая является дочерней структурой строительно-инвестиционной корпорации провинции Ганьсу КНР («СИГИКОП»). С тех пор на объекте появилась жизнь.

Новый инвестор перестраивает объект в многофункциональный комплекс под названием G-S PLAZA «Жемчужина». Тут должна быть гостиница и офисные площади. Как сообщалось ранее, инвестиции составят около 30 млн долларов. Изначально проект планировали реализовать до 2020 года.

Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов

По данным из госрегистра недвижимого имущества Беларуси, в конце апреля Мингорисполком продлил китайцам срок права временного пользования земельным участком под перестраиваемым недостроем до конца мая 2023 года.

Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов

Строительно-инвестиционная корпорация китайской провинции Ганьсу («СИГИКОП») занимается разными видами деятельности: строит, импортирует и экспортирует товары, а также занимается предоставлением трудовых услуг. С 1978 года эта китайская госкомпания работает более чем в 40 странах Азии, Африки и Океании.

В Беларуси же с 2016 года существует дочерняя компания корпорации — «СИГИКОП-Бел», в структуру которой входят строительное, торговое, архитектурное и туристическое подразделения. В 2017 году «СИГИКОП-Бел» стала резидентом «Великого камня».

Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за миллионов

 
Теги: Минск
 
 
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Китайская госкорпорация строит еще один многофункциональный комплекс в Минске. Речь идет об МФК G-S PLAZA «Жемчужина» недалеко от станций метро «Петровщина» и...
 
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