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Белорусский рубль в пятницу укрепился на старте торгов к трем валютам
12.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Белорусский рубль набрался сил по отношению к евро, доллару США и российскому рублю на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:25, евро подешевел на 0,05%, доллар США уменьшил в цене 0,02%, а российский рубль упал на 0,02%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 12 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Доллар США, евро и российский рубль немного подешевели в начале торгов в пятницу по отношению к белорусской валюте.
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