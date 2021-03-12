Белорусский рубль в пятницу укрепился на старте торгов к трем валютам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Белорусский рубль набрался сил по отношению к евро, доллару США и российскому рублю на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:25, евро подешевел на 0,05%, доллар США уменьшил в цене 0,02%, а российский рубль упал на 0,02%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 12 марта:

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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