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Новые санкции против "Северного потока – 2" готовы ввести США

12.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Ранее Польша признала, что газопровод "Северный поток - 2" несмотря на санкции США будет достроен.

О том, что Вашингтон готов ввести новые санкции против строящегося газопровода "Северный поток – 2" заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По его словам, это вполне возможно, если обнаружится, что новые юридические лица занялись возведением проекта.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то нет никаких сомнений в том, что администрация выполнит требования закона", – заявил он.

Прайс напомнил, что доклады об ограничениях против участников строительства "Северного потока – 2" необходимо предоставлять каждые 90 дней. Ранее группа республиканцев в палате представителей США "выразила обеспокоенность" госсекретарю из-за политики администрации по "Северному потоку - 2". Они заявили Энтони Блинкену, что публичные выступления против реализации проекта газопровода не подкреплены реальными действиями.

Как идет строительство "Северного потока – 2"

США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В итоге швейцарской компании Allseas пришлось остановить прокладку. 

© Sputnik / Илья Питалев
Дания назвала сроки окончания работ по "Северному потоку-2"

Работы продолжились спустя год: в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. По данным оператора, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании остается уложить примерно 120 километров, в водах Германии - около 28 километров.

Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, и в первую очередь выгоден Европе. Германия уже выступила за достройку газопровода.

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Теги: Минск
 
 
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Американцы пообещали "продолжать оценивать деятельность" вокруг трубопровода, который строится в водах Германии и Дании.
 
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