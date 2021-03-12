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"Налички" в белорусском обороте стало больше

12.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Объем наличных денег в обороте на 1 марта составил 4,21 млрд рублей, говорится в отчете Нацбанка.

Таким образом, за февраль "налички" стало больше на 103,9 млн рублей - по сравнению с январем.

Переводные депозиты увеличились почти на 280 млн рублей и составили 3,180 млрд рублей. Юрлица сократили их с 3,024 млрд до 2,634 млрд, однако другие депозиты выросли с 8,992 млрд до 9,225 млрд рублей.

Депозиты в иностранной валюте за февраль увеличились совсем чуть-чуть – на два млн рублей - и составили на 1 марта 28,684 млрд рублей.

Денежная масса в национальном определении увеличилась на 226,9 млн рублей до 19,25 млрд рублей. Рублевая денежная масса выросла на 296,9 млн рублей до 20,84 млрд рублей.

Снизился в стране объем ценных бумаг, выпущенных банками в нацвалюте, - до 1,509 млрд рублей, зато увеличился в долларовом эквиваленте – до 580 млн долларов. Депозиты драгметаллов сократились на 2,5 млн рублей до 96,3 млн. В долларовом эквиваленте этот показатель также уменьшился с 37,7 до 37 млн.

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 марта составила 51,13 млрд рублей - она выросла за февраль на 292,6 млн рублей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Широкая денежная масса также подросла: за прошедший месяц она увеличилась более чем на 290 млн рублей и составила 51,13 млрд рублей.
 
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