«Абсолютный рекорд». ПВТ отчитался о рекордном экспорте в 2020 году - более 2,7 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

В 2020 году Парк высоких технологий увеличил экспорт на 25% до 2,735 млрд долларов. Общим объем производства составил 7,4 млрд рублей (+43% к 2019 году), сообщается в пресс-релизе ПВТ. Такие цифры достигнуты, несмотря на наметившийся с августа прошлого года отток специалистов за пределы страны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Это абсолютный рекорд за всю историю Парка», — отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Основными потребителями ИТ-продуктов и услуг резидентов ПВТ были США и страны ЕС — на их долю приходится около 90% всего экспорта. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

Доля Парка в ВВП Беларуси по итогам года превысила 4%, при том что в ПВТ работает около 1,5% от всех занятых в экономике страны.

Резиденты ПВТ более чем на треть нарастили налоговые отчисления в бюджет. Налоги резидентов в 2020 году составили 418 млн рублей (+38%).

За прошедший год в ПВТ создано более 10 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2020 года в Парке работает уже почти 70 тысяч специалистов. Продолжился бурный рост создания новых компаний в ПВТ. В 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го — еще 65. Сегодня в ПВТ объединяет 1021 компанию.

Значительно увеличился приток прямых иностранных инвестиций в ПВТ. В 2020 году их объем составил 331,7 млн (+26%). За год ПВТ пополнился 23 центрами разработки зарубежных корпораций, сегодня их количество составляет 107 компаний.

Среди успехов резидентов отмечается, что в список «The 2021 Global Outsourcing 100», составленный Международной ассоциацией профессионалов в сфере аутсорсинга, попали резиденты ПВТ A1QA (ЗАО «Технологии качества»), Itransition (ЗАО «Итранзишэн») и SolbegSoft (ООО «СолбегСофт»). Также в нем есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio.

Белорусское приложение для женского здоровья Flo стало самым популярным в мире в App Store по итогам 2020 года. Разработка стала самой скачиваемой в категории Health&Fitness. Также Flo отметилось в рейтинге Apptopia, став 5-м по популярности в США и мире и попав в топ-10 самых прибыльных приложений.

Еще один резидент ПВТ — SayGames — отметился в декабрьских рейтингах аналитической платформы SensorTower. Белорусский разработчик и издатель мобильных игр стал 7-м в мире по количеству установок игр, а также 6-м по числу загрузок в App Store.

В ежегодном рейтинге Financial Times FT1000 разработчик и издатель мобильных игр Gismart был назван самой стремительно растущей компанией в игровой индустрии. Показав рост выручки почти на 9 000%, компания заняла 6-е место в общем списке самых быстрорастущих бизнесов Европы.

Белорусский сервис Easy Bloggers, разработанный резидентом ПВТ — компанией «Лаборатория блоггеров», стал самым популярным приложением на Product Hunt-2020.



Фото: TUT.BY

При этом, как сообщал Dev.by , за последние полгода больше 10 белорусских ИТ-компаний открыли офисы за рубежом. PandaDoс, один из сотрудников которой до сих пор за решеткой, ликвидирует компанию в Беларуси . Более 40% ИТ-специалистов сообщили , что их компании готовят полный или частичный релокейт. Так ИТ-сообщество отреагировало на массовые задержания и насилие после выборов.