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Датский инвестфонд Nordea избавляется от евробондов Беларуси

12.03.2021 11:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупный датский инвестфонд Nordea заявил о продаже евробондов Беларуси за 186 млн датских крон (около 29,9 млн долларов), пишет Børsen.


Фото: freepik.com

Финансовая группа Nordea заявила о продаже приобретенных ранее евробондов на общую сумму 186 миллионов датских крон (около 30 млн долларов) «после дебатов о целесообразности инвестирования в государственные облигации страны с репрессивным режимом», сообщают несколько датских изданий.

— Инвестирование в государственные облигации Беларуси, естественно, поднимает вопросы, связанные с правами человека. Мы обсуждаем такие вопросы в контексте нашей инвестиционной стратегии. В последние дни были выдвинуты аргументы, которые мы приняли во внимание, — цитирует руководителя отдела ответственных инвестиций Nordea Asset Management Эрика Педерсена Finanswatch.

Nordea оставался последней из четырех компаний Дании, обладавших евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года. Ранее от них отказались BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. Причинами продажи ценных бумаг белорусского правительства представители компаний называли насилие по отношению к белорусам, нарушение прав человека в стране и непризнание результатов выборов.


Данные Франкфуртской биржи по цене белорусских облигаций, размещенных летом 2020 года (погашение - 2031 год)

Напомним, Народное антикризисное управление в этом году заявило о старте кампании по работе с инвестфондами, которые перед выборами купили белорусские евробонды на 1,2 млрд долларов. Они считают, что деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа.

 
 
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Так все датские инвестфонды продали евробонды Беларуси, приобретенные летом 2020-го
 
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