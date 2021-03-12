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Датский инвестфонд Nordea избавляется от евробондов Беларуси
12.03.2021 11:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупный датский инвестфонд Nordea заявил о продаже евробондов Беларуси за 186 млн датских крон (около 29,9 млн долларов),
Финансовая группа Nordea заявила о продаже приобретенных ранее евробондов на общую сумму 186 миллионов датских крон (около 30 млн долларов) «после дебатов о целесообразности инвестирования в государственные облигации страны с репрессивным режимом», сообщают несколько датских изданий.
— Инвестирование в государственные облигации Беларуси, естественно, поднимает вопросы, связанные с правами человека. Мы обсуждаем такие вопросы в контексте нашей инвестиционной стратегии. В последние дни были выдвинуты аргументы, которые мы приняли во внимание, —
Nordea оставался последней из четырех компаний Дании, обладавших евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года. Ранее от них
Напомним, Народное антикризисное управление в этом году
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Так все датские инвестфонды продали евробонды Беларуси, приобретенные летом 2020-го
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