Новый глава СК получил звание генерал-майора

Источник материала: Tut.by

Новому главе Следственного комитета Дмитрию Горе присвоено звание генерал-майора юстиции, говорится в указе Александра Лукашенко о назначении нового председателя СК.



Дмитрий Гора. Фото пресс-службы университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь

Напомним, накануне Лукашенко отправил в отставку главу СК Ивана Носкевича и назначил на этот пост Дмитрия Гора, который до этого работал заместителем генпрокурора.

Генерал-майор — первичное воинское звание высшего офицерского состава. Генерал-майоры есть и в армии, и в структурах МВД, и в Погранкомитете, и в КГБ. На сегодняшний день выше этого звания в белорусских силовых ведомствах только генерал-лейтенанты (генералов армии и маршалов в Беларуси нет, генерал-полковники — только в запасе). Генерал-майор до того, как получить свое звание, должен пройти последовательно все офицерские звания, начиная с лейтенантских.

Недавно звание генерал-майор запаса было присвоено Виктору Лукашенко .