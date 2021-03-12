|
Новый глава СК получил звание генерал-майора
12.03.2021 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новому главе Следственного комитета Дмитрию Горе присвоено звание генерал-майора юстиции, говорится в
Напомним, накануне Лукашенко отправил в отставку главу СК Ивана Носкевича и
Генерал-майор — первичное воинское звание высшего офицерского состава. Генерал-майоры есть и в армии, и в структурах МВД, и в Погранкомитете, и в КГБ. На сегодняшний день выше этого звания в белорусских силовых ведомствах только генерал-лейтенанты (генералов армии и маршалов в Беларуси нет, генерал-полковники — только в запасе). Генерал-майор до того, как получить свое звание, должен пройти последовательно все офицерские звания, начиная с лейтенантских.
Недавно звание генерал-майор запаса было присвоено
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерал-майор - первичное воинское звание высшего офицерского состава. Генерал-майоры есть и в армии, и в структурах МВД, и в Погранкомитете, и в КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)