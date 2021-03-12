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МАРТ объяснил, с чем связан рост цен в феврале
12.03.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Повышенный рост цен в феврале связан с подорожанием импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот, сказали в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.
По словам представителей ведомства, в феврале отмечалось ускорение инфляционных процессов: потребительские цены выросли на 1% и составили 8,7%, на социально-значимые товары цены подскочили на 1,3% и составили 7,2%. Из ввозимых в страну товаров самый большой рост цен на рыбу и рыбные продукты (1,6%), масло и жиры (5,8%), крупы, а также фрукты и овощи (7,1%).
Кроме того, продолжилась увеличиваться стоимость медикаментов (на 5,1%) и цены на медицинские услуги (2,5%). С января, напомним, отменены льготы по НДС.
© Sputnik / Максим Богодвид
В феврале также выросла стоимость услуг дошкольных учреждений на 10,2%, и цен на автотопливо – на 1,1%. Планово были повышены тарифы на ЖКУ на 8,6%.
Удержать цены
С 24 февраля в Беларуси ввели
В перечне лекарств, на которые введены ограничения по стоимости – амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол и другие. Их полный перечень можно найти на сайте Минздрава.
С 1 марта изменять стоимость вышеперечисленных товаров можно не более чем на 0,2% в месяц.
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Кроме цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги, увеличилась стоимость услуг дошкольных учреждений и автомобильного топлива.
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