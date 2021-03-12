МАРТ объяснил, с чем связан рост цен в феврале

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Повышенный рост цен в феврале связан с подорожанием импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот, сказали в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

По словам представителей ведомства, в феврале отмечалось ускорение инфляционных процессов: потребительские цены выросли на 1% и составили 8,7%, на социально-значимые товары цены подскочили на 1,3% и составили 7,2%. Из ввозимых в страну товаров самый большой рост цен на рыбу и рыбные продукты (1,6%), масло и жиры (5,8%), крупы, а также фрукты и овощи (7,1%).

Кроме того, продолжилась увеличиваться стоимость медикаментов (на 5,1%) и цены на медицинские услуги (2,5%). С января, напомним, отменены льготы по НДС.

В феврале также выросла стоимость услуг дошкольных учреждений на 10,2%, и цен на автотопливо – на 1,1%. Планово были повышены тарифы на ЖКУ на 8,6%.

Удержать цены

С 24 февраля в Беларуси ввели ограничения на рост цен на ряд товаров и медпрепаратов. Запрет затронул 62 товарные позиции и 50 лекарственных средств. Так, в торговых сетях нельзя повышать цены на товары первой необходимости. Среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, а также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.

В перечне лекарств, на которые введены ограничения по стоимости – амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол и другие. Их полный перечень можно найти на сайте Минздрава.

С 1 марта изменять стоимость вышеперечисленных товаров можно не более чем на 0,2% в месяц.

Читайте также: