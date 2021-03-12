«Молодежь немножко с затуманенными мозгами». Туровский молочный комбинат раскрыл долговую нагрузку

Источник материала: Tut.by

Выручка Туровского молочного комбината за 2020 год составила 265,6 млн рублей, что на почти 70 млн рублей больше по сравнению с 2019 годом. При этом чистая прибыль сложилась на уровне 5,1 млн рублей при убытке в 9 млн рублей годом ранее. Это следует из отчетности предприятия, которая опубликована едином портале финансового рынка.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее интерес к ТМК возник из-за задержания 2 февраля совладельца комбината Игоря Чернявского и ряда бывших и действующих топ-менеджеров «Белагромпромбанка» и Банка развития, которые выдавали кредиты туровскому заводу.

Вскоре после этого директор ТМК Ольга Луцко заявила , что в минувшем году предприятие сработало успешно. Рентабельность продаж приблизилась к 17%. Экспорт принес почти 87 млн долларов. Но она не раскрыла размер кредиторской задолженности.

Согласно опубликованной отчетности, долгосрочные кредиты и займы ТМК составляют почти 330 млн рублей. При этом аудиторы констатировали, что в 2020 году комбинат использовал указ № 159 и отнес отрицательные курсовые разницы в размере 59 млн рублей на расходы будущих периодов.

По словам Луцко, всего в туровский комбинат было вложено 115 млн евро. Директор ТМК заверила, что все инвестиционные кредиты планируется выплатить к 2027 году.

— Предприятие полностью загружено молоком, имеет финансовый результат, хорошую рентабельность. Нет рисков, что мы можем не рассчитаться по своим обязательствам, — сказала Луцко.

Интересно, что 11 и 12 февраля Ольга Луцко участвовала в шестом Всебелорусском народном собрании в Минске. В комментарии телеканалу « Беларусь 1 » она сказала, что «молодежь немножко с затуманенными мозгами». «Мы увидели это после 9 августа, и сегодня очень важно до них донести правильную информацию, воспитывать молодежь в патриотическом духе, и все это должны делать руководители предприятий в том числе», — резюмировала она.

19 февраля экс-премьер Сергей Румас сказал TUT.BY, что претензии силовиков касается выделения льготного кредитования для Туровского молочного комбината. При этом он отметил, что нельзя рассматривать проект ТМК вырванным из контекста всей программы развития Припятского Полесья, которая изменили экономику целого региона. Румас выразил надежду, что в ближайшее время в этой ситуации разберутся и «все претензии с профессионалов и порядочных людей будут сняты».