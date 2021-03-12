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«Молодежь немножко с затуманенными мозгами». Туровский молочный комбинат раскрыл долговую нагрузку
12.03.2021 12:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выручка Туровского молочного комбината за 2020 год составила 265,6 млн рублей, что на почти 70 млн рублей больше по сравнению с 2019 годом. При этом чистая прибыль сложилась на уровне 5,1 млн рублей при убытке в 9 млн рублей годом ранее. Это следует из отчетности предприятия, которая опубликована едином портале финансового рынка.
Ранее интерес к ТМК возник из-за
Вскоре после этого директор ТМК Ольга Луцко
Согласно опубликованной отчетности, долгосрочные кредиты и займы ТМК составляют почти 330 млн рублей. При этом аудиторы констатировали, что в 2020 году комбинат использовал указ № 159 и отнес отрицательные курсовые разницы в размере 59 млн рублей на расходы будущих периодов.
По словам Луцко, всего в туровский комбинат было вложено 115 млн евро. Директор ТМК заверила, что все инвестиционные кредиты планируется выплатить к 2027 году.
— Предприятие полностью загружено молоком, имеет финансовый результат, хорошую рентабельность. Нет рисков, что мы можем не рассчитаться по своим обязательствам, — сказала Луцко.
Интересно, что 11 и 12 февраля Ольга Луцко участвовала в шестом Всебелорусском народном собрании в Минске. В комментарии телеканалу «
19 февраля экс-премьер Сергей Румас
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Выручка Туровского молочного комбината за 2020 год составила 265,6 млн рублей, что на почти 70 млн рублей больше по сравнению с 2019 годом. При этом чистая прибыль...
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