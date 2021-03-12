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Ставка рефинансирования в Беларуси сохранена на прежнем уровне
12.03.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Правление Национального банка Беларуси приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе регулятора.
Ключевой для белорусской экономики показатель был установлен на данном уровне решением Нацбанка 1 июля 2020 года. Это самый низкий показатель в истории для отечественной банковской системы.
В пресс-службе регулятора рассказали, что правление приняло решения, которые направлены на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы. Это обусловлено тем, что они являются ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.
"Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия правлением Национального банка решения об их возобновлении", - говорится в сообщении.
Ликвидность банков теперь будет поддерживаться при помощи кредитных аукционов сроком до 7 дней. Они будут проходить в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
Также будут проводиться ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов на полгода по объявленной процентной ставке. При этом объем ликвидности будет предоставляться так, чтобы достигались операционные и промежуточные цели.
"При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", - уточнили в пресс-службе.
В Нацбанке подчеркнули, что изменение ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будет рассматриваться по мере необходимости.
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В ходе предыдущего своего заседания регулятор также принял решение сохранить ключевой показатель в экономике на уровне 7,75%.
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