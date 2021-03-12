Ставка рефинансирования в Беларуси сохранена на прежнем уровне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Правление Национального банка Беларуси приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ключевой для белорусской экономики показатель был установлен на данном уровне решением Нацбанка 1 июля 2020 года. Это самый низкий показатель в истории для отечественной банковской системы.

В пресс-службе регулятора рассказали, что правление приняло решения, которые направлены на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы. Это обусловлено тем, что они являются ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.

"Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия правлением Национального банка решения об их возобновлении", - говорится в сообщении.

Ликвидность банков теперь будет поддерживаться при помощи кредитных аукционов сроком до 7 дней. Они будут проходить в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке.

Также будут проводиться ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов на полгода по объявленной процентной ставке. При этом объем ликвидности будет предоставляться так, чтобы достигались операционные и промежуточные цели.

"При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", - уточнили в пресс-службе.

В Нацбанке подчеркнули, что изменение ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будет рассматриваться по мере необходимости.

Читайте также: