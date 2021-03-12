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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Углеродный налог - новый источник дохода для ЕС Новый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более...

Новый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов углекислого газа, которые влияют на климат. Сбор денег коснется продукции отраслей, производящих или потребляющих много энергии: это электричество, цемент, сталь, алюминий, бумага, стекло. По расчетам Евросоюза, налог поможет ежегодно вливать в общую казну от 5 до 14 миллиардов евро.