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Углеродный налог - новый источник дохода для ЕС
12.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов углекислого газа, которые влияют на климат. Сбор денег коснется продукции отраслей, производящих или потребляющих много энергии: это электричество, цемент, сталь, алюминий, бумага, стекло. По расчетам Евросоюза, налог поможет ежегодно вливать в общую казну от 5 до 14 миллиардов евро.
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Новый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более...
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