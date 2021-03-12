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Углеродный налог - новый источник дохода для ЕС

12.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал  за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов углекислого газа, которые влияют на климат. Сбор денег коснется продукции отраслей, производящих или потребляющих много энергии: это электричество, цемент, сталь, алюминий, бумага, стекло. По расчетам Евросоюза, налог поможет ежегодно вливать в общую казну от 5 до 14 миллиардов евро. 
 
 
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Новый источник дохода ЕС. Европарламент проголосовал  за так называемый углеродный налог. Теперь пошлинами могут обложить товары, импортируемые из стран с более...
 
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