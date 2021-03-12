Нацбанк сохранил ставку рефинансирования, несмотря на рекордную инфляцию

Источник материала: Tut.by

Правление Нацбанка сохранило ставку рефинансирования, сообщается в пресс-релизе регулятора. Установленный на 2021 год график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом для ограничения разгоняющейся инфляции правление Национального банка приняло ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.

Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается бессрочно — до решения регулятора об их возобновлении (Напомним, эти ограничения ввели в августе 2020-го, потом продлевали. Вот здесь мы объясняли, что это значит).

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться, исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне.

Напомним, решение по ставке должны были принять еще в середине февраля, но тогда правление Нацбанка решение отложило «в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен».

С тех пор инфляция не замедлилась — в феврале цены выросли на 1,9% , и это пятилетний антирекорд.

С 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. К примеру, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция разогналась до 7,4%. В январе она достигла 7,7% год к году. Эксперты предполагали, что из-за этого ставка может быть повышена.