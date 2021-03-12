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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования, несмотря на рекордную инфляцию
12.03.2021 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правление Нацбанка сохранило ставку рефинансирования, сообщается в пресс-релизе регулятора. Установленный на 2021 год график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости.
При этом для ограничения разгоняющейся инфляции правление Национального банка приняло ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.
Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается бессрочно — до решения регулятора об их возобновлении (Напомним, эти ограничения
Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться, исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.
При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне.
Напомним, решение по ставке должны были принять еще в середине февраля, но тогда правление Нацбанка
С тех пор инфляция не замедлилась — в феврале цены
С 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. К примеру, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция разогналась до 7,4%. В январе она достигла 7,7% год к году. Эксперты предполагали, что из-за этого ставка может быть повышена.
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Решение по ставке должны были принять еще в середине февраля, но тогда правление Нацбанка решение отложило «в связи с необходимостью проведения дополнительного...
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