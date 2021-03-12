Ставка рефинансирования - ниже годовой инфляции. Что это означает для банков, бизнеса и людей?

Источник материала: Tut.by

Нацбанк не стал изменять ставку рефинансирования, несмотря на ускорившийся рост цен. Теперь ставка рефинансирования оказалась ниже годовой инфляции. Эксперт объяснил, что это означает для финансового сектора, рынка кредитования и людей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как правило, с ростом инфляции ставка рефинансирования тоже повышается — это стандартное и логичное решение центральных банков для сдерживания инфляции. В феврале годовая инфляция достигла 8,7%, но Нацбанк принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне — 7,75% годовых.

— Сейчас ставка рефинансирования меньше годовой инфляции. То есть реальная ставка — отрицательная. Единственным логичным решением могло быть решение об увеличении ставки, — очерчивает ситуацию старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«У Нацбанка отобрали эффективный инструмент борьбы с инфляцией»

Решение регулятора означает, что инфляция останется высокой и, вероятно, продолжит расти, считает эксперт. Это невыгодно ни бизнесу, ни банкам, ни гражданам.

— При нормально работающей финансовой системе экономическими стимулами бороться с инфляцией легко — повысили ставку рефинансирования, как следствие повысились ставки по кредитам и депозитам. Значит, людям и предприятиям интересней становится сберегать и менее интересно — тратить деньги или брать кредиты. Так инфляция и побеждается. Даже в Беларуси было несколько циклов успешной борьбы с высокой инфляцией за счет увеличения ставок. Теперь этот инструмент у Национального банка забрали: кажется достаточно очевидным, что это не решение Нацбанка, — говорит Вадим Иосуб.

Принятое в конце февраля правительством решение по искусственному сдерживаю цен не способно оказать на инфляцию такой же эффект, как изменение ставки рефинансирования.

— Человечество не знает примеров эффективного административного управления ценами. Можно вспомнить Советский Союз с его вечным дефицитом или Венесуэлу с регулированием цен и тоже дефицитом. Если принято решение что-то регулировать, а что-то — нет, эффект будет один: цены на то, что не регулируется, будут расти, а то, что регулируется, по части позиции весьма возможен дефицит, особенно что касается импорта.

Статус-кво ухудшает условия финансового сектора

Сохранение ставки рефинансирования означает, что условия в финансовом секторе остаются прежними при изменившейся конъюнктуре.

— При таких условиях существует серьезный риск, что финансовая система пойдет вразнос. Нормальное требование к процентным ставкам в экономике, чтобы ставка была положительной в реальном выражении, то есть чтобы она превышала инфляцию. Смысл положительной ставки в том, что тот, кто по ней кредитует, зарабатывает на этом деньги, но и сохраняется такое свойство кредита как платность, то есть кто-то берет кредит, а возвращает больше в реальном выражении. А кредит под отрицательную реальную ставку значит, что мы деньги взяли, а потом отдали меньше, — объясняет эксперт.

Прежняя ставка рефинансирования выгодна для обслуживания директивных кредитов

Так как ставка рефинансирования часто используется при выдаче директивных кредитов госпредприятиям, а финансовое положение некоторых из них серьезно ухудшилось, правительство, на плечи которого легло кредитное бремя части этих компаний, заинтересовано в сохранении ставки на прежнем уровне.

— Эта история началась с того, что у нас усиленно кредитовались неэффективные предприятия. У них настолько все плохо, что даже льготные кредиты по ставке рефинансирования ниже инфляции они обслуживать не могут. Более того, по многим таким предприятиям государство берет на себя погашение процентов по кредиту, то есть его взвалили на бюджет. А он, как известно, сильно дефицитный. Правильное решение — рост ставки рефинансирования — привело бы к тому, что государство должно было бы выплачивать больше процентов по кредитам за эти предприятия, — говорит аналитик.