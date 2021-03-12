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Нацбанк не менял ставку рефинансирования, несмотря на инфляцию
12.03.2021 13:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ставка рефинансирования в Беларуси остается 7,75%. Такое решение принял Национальный банк 12 марта.
На сайте регулятора
«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне. Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», - сообщили в пресс-службе.
Для ограничения инфляции Нацбанк принял ряд решений, «направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы».
Приостановка постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности будет действовать, пока правление Нацбанка не примет решение об их возобновлении.
Поддерживать ликвидность банков будут через кредитные аукционы сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.
Напомним, правление Нацбанка 17 февраля на заседании по денежно-кредитной политике
Таким образом, ставка рефинансирования не изменилась - осталась на уровне 7,75%. Такой показатель
В Беларуси наблюдается рекордная инфляция
С тех пор инфляция не замедлилась. По официальной информации Национального статистического комитета, в последний год в Беларуси
В феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%. В последний раз месячная инфляция была выше в феврале 2016 года - 2,9%. При этом годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%.
При этом в феврале по сравнению с январем цены на продовольственные товары выросли на 1,8%, к декабрю 2020 года - на 3,3%, за год - с февраля 2020 - на 7,8%.
За год, с февраля 2020 по февраль 2021 года, цены в Беларуси выросли на 8,2%.
Напомним, с 1 января на целый список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог
После этого правительство
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Ставка рефинансирования в Беларуси остается 7,75%. Такое решение принял Национальный банк 12 марта.
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