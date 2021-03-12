Нацбанк не менял ставку рефинансирования, несмотря на инфляцию

Ставка рефинансирования в Беларуси остается 7,75%. Такое решение принял Национальный банк 12 марта.

На сайте регулятора сообщается , что рассмотрение данного вопроса в дальнейшем не будет проходить по запланированному ранее графику, а тогда, когда это будет необходимо.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне. Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», - сообщили в пресс-службе.

Для ограничения инфляции Нацбанк принял ряд решений, «направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы».

Приостановка постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности будет действовать, пока правление Нацбанка не примет решение об их возобновлении.

Поддерживать ликвидность банков будут через кредитные аукционы сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

Напомним, правление Нацбанка 17 февраля на заседании по денежно-кредитной политике обсуждало вопросы ставки рефинансирования. Тогда сообщили, что решение отложено до 12 марта.

Таким образом, ставка рефинансирования не изменилась - осталась на уровне 7,75%. Такой показатель был утвержден 22 июня и действует с 1 июля 2020 года. После этого правление банка дважды собиралось на заседания, в результате которых ставка ни разу не была изменена. В прошлом году она снижалась трижды.

В Беларуси наблюдается рекордная инфляция

С тех пор инфляция не замедлилась. По официальной информации Национального статистического комитета, в последний год в Беларуси наблюдается рост потребительских цен.

В феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%. В последний раз месячная инфляция была выше в феврале 2016 года - 2,9%. При этом годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%.

При этом в феврале по сравнению с январем цены на продовольственные товары выросли на 1,8%, к декабрю 2020 года - на 3,3%, за год - с февраля 2020 - на 7,8%.

За год, с февраля 2020 по февраль 2021 года, цены в Беларуси выросли на 8,2%.

Напомним, с 1 января на целый список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог увеличен вдвое - до 20% НДС. В результате произошел скачок цен на продукты, лекарства, детские товары и многое другое (список очень большой).