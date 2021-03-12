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Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за $78 тысяч
12.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кровать-сундук, деревянные горы и стеллаж-цветок на всю стену. Посмотрите, какую интересную
«Двушка» находится в кирпичной «хрущевке» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Якуба Коласа». Основные характеристики: третий этаж, две изолированные комнаты, совмещенный санузел, застекленный балкон. Площадь квартиры – 41,7 квадратного метра, высота потолков – 2,6 метра. В «хрущевке» есть подвал, одна из ячеек – бонус для покупателя.
Если присмотреться, то ремонт достаточно простой, но благодаря ярким аксессуарам выглядит свежо и занимательно. Отделка в квартире сдержанная, акцент поставлен на дизайнерскую мебель, изготовленную под заказ. Из интересного – горы в кровати, гримерное зеркало, полка-гитара, «цветок» на стене в гостиной. В квартире нет ничего лишнего, при этом пространство использовано максимально функционально: подоконник – столешница, кровать – комод, элементы дизайна – полки.
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Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за $78 тысяч
Кровать-сундук, деревянные горы и стеллаж-цветок на всю стену. Посмотрите, какую интересную «двушку» мы нашли в базе Realt.by.
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