Если присмотреться, то ремонт достаточно простой, но благодаря ярким аксессуарам выглядит свежо и занимательно. Отделка в квартире сдержанная, акцент поставлен на дизайнерскую мебель, изготовленную под заказ. Из интересного – горы в кровати, гримерное зеркало, полка-гитара, «цветок» на стене в гостиной. В квартире нет ничего лишнего, при этом пространство использовано максимально функционально: подоконник – столешница, кровать – комод, элементы дизайна – полки. Купить квартиру с ремонтом можно за $ 78 тыс.