﻿ Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за $78 тысяч. 21.by
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Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за $78 тысяч

12.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кровать-сундук, деревянные горы и стеллаж-цветок на всю стену. Посмотрите, какую интересную «двушку» мы нашли в базе Realt.by.

Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч

«Двушка» находится в кирпичной «хрущевке» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Якуба Коласа». Основные характеристики: третий этаж, две изолированные комнаты, совмещенный санузел, застекленный балкон. Площадь квартиры – 41,7 квадратного метра, высота потолков – 2,6 метра. В «хрущевке» есть подвал, одна из ячеек – бонус для покупателя.

Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч

Квартира продается с ремонтом и готова для проживания. В помещении установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты с широкими деревянными подоконниками, современная сантехника. Все трубы и электрика заменены; в кухне, коридоре и санузлах на полу плитка, в комнатах – ламинат.

Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч

Если присмотреться, то ремонт достаточно простой, но благодаря ярким аксессуарам выглядит свежо и занимательно. Отделка в квартире сдержанная, акцент поставлен на дизайнерскую мебель, изготовленную под заказ. Из интересного – горы в кровати, гримерное зеркало, полка-гитара, «цветок» на стене в гостиной. В квартире нет ничего лишнего, при этом пространство использовано максимально функционально: подоконник – столешница, кровать – комод, элементы дизайна – полки. Купить квартиру с ремонтом можно за $ 78 тыс.

Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч
Как из "хруща" сделать клевое жилье: в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом за тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Кровать-сундук, деревянные горы и стеллаж-цветок на всю стену. Посмотрите, какую интересную «двушку» мы нашли в базе Realt.by.
 
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