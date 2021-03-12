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Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

12.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Первая очередь строительства жилого комплекса «Петровские верфи» вышла на финишную прямую. В IV квартале этого года УКС «Запад» должен сдать в эксплуатацию двухсекционный дом высотой до 16 этажей, одноподъездный 18-этажный дом, а также паркинг. Купить квадратные метры здесь можно за 2090 руб., но только если вы «нуждающийся».

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

Жилой комплекс «Петровские верфи» возводится в границах ул. Семашко — Петровщина. Это комплекс из 9 жилых домов в стиле питерской набережной (18-этажный «Маяк», 4 «Паруса» и 4 «Корабля»). Концепцию застройки разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди — жилых домов «Парус» (двухсекционный дом до 16 этажей на 125 квартир) и «Маяк» (одноподъездный 18-этажный дом из красного кирпича на 86 квартир), а также паркинга. Сдать эти объекты планируется до конца 2021 года.

В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья — от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

В начале декабря застройщик предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» для минских очередников. Купить квартиру в новостройке можно было за 2090 руб., из обязательных условий — выкуп машиноместа. Цена парковочных мест в новостройке — 24.613 руб.

Из вариантов квартир в доме «Парус»:

·  62 однокомнатные квартиры площадью от 46,97 до 48,4 кв. м;

·  20 двухкомнатных квартир площадью от 77,15 до 77,26 кв. м;

·  40 трехкомнатных квартир площадью от 90,84 до 97,04 кв.м.

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

В конце декабря УКС «Запад» предложил к строительству коммерческие помещения. Из вариантов — офисы в жилых домах «Парус» и «Маяк». Цена квадратного метра одинакова — 3,9 тыс. рублей, площадь помещений — 68,50 и 68,58 кв. м в доме «Парус» и 87,55 кв. м в доме «Маяк».

Помещения сдаются без чистовой отделки: на стенах — штукатурка, на полу — стяжка, двери алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом, окна ПВХ, установлены радиаторы. В каждом офисе запроектирован отдельный вход через тепловой тамбур на цокольном этаже.

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

Оплата поэтапная: для офисов в доме «Парус» первоначальный взнос составляет 10%, для офиса в доме «Маяк» — 20%. Остальная сумма выплачивается ежемесячными платежами до конца строительства домов.

Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

 
Теги: Минск
 
 
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Первая очередь строительства жилого комплекса «Петровские верфи» вышла на финишную прямую. В IV квартале этого года УКС «Запад» должен сдать в эксплуатацию...
 
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