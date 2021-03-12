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Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
12.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первая очередь строительства жилого комплекса «Петровские верфи» вышла на финишную прямую. В IV квартале этого года УКС «Запад» должен сдать в эксплуатацию двухсекционный дом высотой до 16 этажей, одноподъездный 18-этажный дом, а также паркинг. Купить квадратные метры здесь можно за 2090 руб., но только если вы «нуждающийся».
Жилой комплекс «Петровские верфи» возводится в границах ул. Семашко — Петровщина. Это комплекс из 9 жилых домов в стиле питерской набережной (18-этажный «Маяк», 4 «Паруса» и 4 «Корабля»). Концепцию застройки разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».
Сейчас застройщик
В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья — от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.
В начале декабря
Из вариантов квартир в доме «Парус»:
· 62 однокомнатные квартиры площадью от 46,97 до 48,4 кв. м;
· 20 двухкомнатных квартир площадью от 77,15 до 77,26 кв. м;
· 40 трехкомнатных квартир площадью от 90,84 до 97,04 кв.м.
В конце декабря УКС «Запад»
Помещения сдаются без чистовой отделки: на стенах — штукатурка, на полу — стяжка, двери алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом, окна ПВХ, установлены радиаторы. В каждом офисе запроектирован отдельный вход через тепловой тамбур на цокольном этаже.
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Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников
Первая очередь строительства жилого комплекса «Петровские верфи» вышла на финишную прямую. В IV квартале этого года УКС «Запад» должен сдать в эксплуатацию...
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