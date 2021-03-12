Первый «Парус», «Маяк» и паркинг практически готовы. Как продвигается возведение ЖК «Петровские верфи» для очередников

Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди — жилых домов «Парус» (двухсекционный дом до 16 этажей на 125 квартир) и «Маяк» (одноподъездный 18-этажный дом из красного кирпича на 86 квартир), а также паркинга. Сдать эти объекты планируется до конца 2021 года.

В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья — от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.