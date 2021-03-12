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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75 %

12.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75 %. Такое решение сегодня принял Нацбанк. Также не возобновляются операции по поддержке и изъятию ликвидности. Они будут идти через кредитные аукционы до 7 дней с конкурсом процентных ставок либо утвержденным значением. А также через ежемесячные аукционы по кредитам на 6 месяцев по фиксированной ставке. Годовой график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Все финансовые вопросы будут рассматриваться по мере необходимости.

 
 
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Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75 %. Такое решение сегодня принял Нацбанк. Также не возобновляются операции по поддержке и изъятию...
 
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