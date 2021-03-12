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Евро и российский рубль подешевели на торгах в пятницу

12.03.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, курс доллара США остался без изменений на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшил в цене 0,08%, российский рубль стал незначительно дешевле, потеряв 0,06%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 12 марта: 

© Sputnik / Виктор Толочко
Ставка рефинансирования в Беларуси сохранена на прежнем уровне

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курс доллара США не изменился, евро и российский рубль упали в цене на торгах в пятницу по отношению к белорусской валюте.
 
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