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Евро и российский рубль подешевели на торгах в пятницу
12.03.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, курс доллара США остался без изменений на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро уменьшил в цене 0,08%, российский рубль стал незначительно дешевле, потеряв 0,06%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 12 марта:
© Sputnik / Виктор Толочко
1 евро – 3,10 белорусского рубля
1 доллар США – 2,59 рубля
100 российских рублей – 3,53 рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Курс доллара США не изменился, евро и российский рубль упали в цене на торгах в пятницу по отношению к белорусской валюте.
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