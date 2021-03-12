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Рапота заявил, что может уйти с поста госсекретаря Союзного государства в течение недели

12.03.2021 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели, передает ТАСС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится, — сказал Рапота журналистам.

Имя своего преемника он называть не стал. Нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, сказал Рапота.

Ранее СМИ сообщали, что занять должность госсекретаря Союзного государства может посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. 10 марта комитет Госдумы по делам СНГ утвердил на пост посла в Беларуси Евгения Лукьянова.

 
 
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели.
 
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