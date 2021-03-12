Рапота заявил, что может уйти с поста госсекретаря Союзного государства в течение недели

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели, передает ТАСС .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится, — сказал Рапота журналистам.

Имя своего преемника он называть не стал. Нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, сказал Рапота.

Ранее СМИ сообщали , что занять должность госсекретаря Союзного государства может посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. 10 марта комитет Госдумы по делам СНГ утвердил на пост посла в Беларуси Евгения Лукьянова.