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Рапота заявил, что может уйти с поста госсекретаря Союзного государства в течение недели
12.03.2021 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели, передает
— Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится, — сказал Рапота журналистам.
Имя своего преемника он называть не стал. Нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства,
Ранее СМИ
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели.
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