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«Ставки по кредитам на недвижимость будут расти». Эксперт о ставке рефинансирования, которая сейчас ниже годовой инфляции

12.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нацбанк сегодня не стал изменять ставку рефинансирования, несмотря на ускорившийся рост цен. Теперь ставка рефинансирования оказалась ниже годовой инфляции. Эксперт объяснил, что это означает для рынка кредитования и рынка недвижимости.

«Ставки по кредитам на недвижимость будут расти». Эксперт о ставке рефинансирования, которая сейчас ниже годовой инфляции

Как правило, с ростом инфляции ставка рефинансирования тоже повышается — это стандартное и логичное решение центральных банков для сдерживания инфляции. В феврале годовая инфляция достигла 8,7%, но Нацбанк принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне — 7,75% годовых.

Как это скажется на кредитовании жилья, и что ожидает тех, кто уже влез в кредиты, пояснил экономист, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, Ярослав Романчук.

«Ставки по кредитам на недвижимость будут расти». Эксперт о ставке рефинансирования, которая сейчас ниже годовой инфляции

- Когда идет отрицательная ставка процента, как это сейчас, то это подарок кредиторам и тем людям, которые имеют долги в рублях. Особенно, если они получают доходы в валюте. Это очень хороший расклад для таких людей, потому что получается, что государство и другие держатели рублей, особенно с фиксированными рублевыми доходами, платят кредит за них. По крайней мере, какую-то часть. Особенно в выигрыше сейчас те, кто участвует в государственных программах (льготного кредитования – прим. ред.), которые получают кредитные ресурсы под половину или четверть ставки рефинансирования. Когда еще государство платит за них за обслуживание кредита, то это – просто подарок для них.

В краткосрочной перспективе – это просто перекладывание из одного кармана в другой. А в долгосрочной – высокая инфляция, которая сильно ударит по экономике, по бизнесу. Это моральная награда тем, кто плохо себя вел на рынке, не выполнял свои обязательства и получил бонус за это. Инфляция – абсолютное зло и оправданий нет никаких.

Тот факт, что мы находимся в отрицательной ставке, говорит о том, что Национальный банк, даже не повышая ставку рефинансирования не может уже привести к порядку те государственные организации, особенно крупные, которые открывают ногами дверь в правительстве и выбивают себе очередные денежные ресурсы и дотации тупиковых и (очень часто) безнадежных проектов.

Банки же в свою очередь в таком случае будут стараться отыграться на потребительском кредитовании. Ставка на кредиты на недвижимость, ипотечные кредиты будет расти, потому что наносить себе ущерб выдавая деньги по ставке рефинансирования, по ставке ниже инфляции, понятно, что никто не будет.

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Теги: Минск
 
 
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Нацбанк сегодня не стал изменять ставку рефинансирования, несмотря на ускорившийся рост цен. Теперь ставка рефинансирования оказалась ниже годовой инфляции....
 
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