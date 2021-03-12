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В сети обсуждают проверки в магазинах Green. Компания: «Все решается в рабочем порядке»
12.03.2021 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В интернете обсуждают проверки в сети магазинов Green санстанцией и МЧС. Канал «МотолькоПомоги»
Представитель ритейлера пояснил, что проверки санстанции и МЧС сейчас проходят везде. По его словам, в конце года опубликовали план проверок на 2021 год, на февраль была запланирована комплексная проверка «Гринрозницы».
— Вот она и идет с февраля. Проверки есть, но сегодня все решается в рабочем порядке. Ситуация нормализуется. Комплексная проверка — это не самое приятное мероприятие. Есть ли связь с высказываниями? Никто, по крайней мере нам, никаких претензий не обозначал. Откуда у вас такая информация (про
По информации собеседника, во время проверок оштрафовали около 200 магазинов другого ритейлера. Представитель Green сказал также, что магазины сети в скором времени закрываться не будут, а в Dana Mall компании не надо продлевать аренду, потому что договор долгосрочный.
— В Dana Mall были проверки, как и везде, там вообще ни у кого вопросов нет. Где замечания есть — они устраняются.
Представитель ритейлера пояснил, что происходит в Могилеве в торговом центре «Парк-Сити», где местные заметили пустые витрины в кулинарии.
— Закрыт не магазин, закрыта кулинария. Пришла санстация, сделали отборы — были вопросы по кулинарному производству. Там был закрыт один цех, сегодня он в 16 часов уже открывается. Поэтому кулинарные витрины и были пустые. Такая же ситуация была в Гродно в рамках проверки.
Напомним, 4 февраля
Основателями компании называют Геннадия Кирейкова и Анатолия Кима. Кирейкову принадлежит 76% «Гринрозницы».
На рынке ритейла есть проблемы у других сетей — не так давно
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В интернете обсуждают проверки сети магазинов Green санстанцией и МЧС. TUT.BY пообщался с представителем компании, мы узнали, есть ли предпосылки для закрытия...
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