В сети обсуждают проверки в магазинах Green. Компания: «Все решается в рабочем порядке»

Источник материала: Tut.by

В интернете обсуждают проверки в сети магазинов Green санстанцией и МЧС. Канал «МотолькоПомоги» сообщает о неработающей кулинарии в супермаркете в Могилеве, в Витебске заметили проверяющих из МЧС. Читатели пишут, что может быть закрыт супермаркет в «Арена-Сити», также появились слухи о непродлении договора аренды магазина в Dana Mall. TUT.BY пообщался с представителем сети, узнал, с чем связаны проверки и есть ли предпосылки для закрытия магазинов.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представитель ритейлера пояснил, что проверки санстанции и МЧС сейчас проходят везде. По его словам, в конце года опубликовали план проверок на 2021 год, на февраль была запланирована комплексная проверка «Гринрозницы».

— Вот она и идет с февраля. Проверки есть, но сегодня все решается в рабочем порядке. Ситуация нормализуется. Комплексная проверка — это не самое приятное мероприятие. Есть ли связь с высказываниями? Никто, по крайней мере нам, никаких претензий не обозначал. Откуда у вас такая информация (про высказывания Лукашенко о проверках одной «торговой компании», которую «вырезают». — Прим. TUT.BY) — я не знаю. Сейчас проверки не только у нас ужесточаются, МЧС проверяет везде, есть штрафы, закрываются магазины. Поэтому не нужно ничего нагнетать.

По информации собеседника, во время проверок оштрафовали около 200 магазинов другого ритейлера. Представитель Green сказал также, что магазины сети в скором времени закрываться не будут, а в Dana Mall компании не надо продлевать аренду, потому что договор долгосрочный.

— В Dana Mall были проверки, как и везде, там вообще ни у кого вопросов нет. Где замечания есть — они устраняются.

Представитель ритейлера пояснил, что происходит в Могилеве в торговом центре «Парк-Сити», где местные заметили пустые витрины в кулинарии.

— Закрыт не магазин, закрыта кулинария. Пришла санстация, сделали отборы — были вопросы по кулинарному производству. Там был закрыт один цех, сегодня он в 16 часов уже открывается. Поэтому кулинарные витрины и были пустые. Такая же ситуация была в Гродно в рамках проверки.









Напомним, 4 февраля стало известно о визите сотрудников Департамента финансовых расследований в минский офис компании «Гринрозница», которая управляет гипермаркетами Green. В «Гринрознице» сказали , что была плановая проверка. В ДФР отказались от комментариев.

Основателями компании называют Геннадия Кирейкова и Анатолия Кима. Кирейкову принадлежит 76% «Гринрозницы».

На рынке ритейла есть проблемы у других сетей — не так давно закрылись все магазины сети Bigzz, компания ушла в ликвидацию. Также есть крупные долги у «Домашнего» перед поставщиками.