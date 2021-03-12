Хозяева фабрик «Милавица» и Lauma сообщили о падении продаж на треть

Источник материала: Tut.by

Эстонская Silvano Fashion Group (SFG), которой принадлежат белорусская фабрика «Милавица» и латвийская Lauma, сообщила о потере более трети своей выручки в 2020 году. Информация об этом размещена в отчетности SFG.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

В минувшем году продажи группы компаний, основным акционером которой является эстонский бизнесмен Томас Тоол, составили около 38,5 млн евро, что на 32,4% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом чистая прибыль SFG сократилась на 77,1% до 2,5 млн евро.

Выручка Silvano Fashion Group на ключевом российском рынке сократились на 34,1%, до 22,1 млн евро. Большая часть убытка пришлись на апрель и май, когда в России были закрыты магазины. На конец 2020 года у SFG в РФ работало 44 собственных магазина и 356 франчайзинговых.

В Беларуси компания Тоола реализовала корсетных изделий на 10,9 млн евро, что на 32,1% ниже по сравнению с 2019 годом. Продажи в белорусских рублях снизились на 20% за тот же период. Помимо пандемии COVID-19 на показатели работы оказали влияние экономически факторы и протесты в третьем квартале. В Беларуси у Silvano Fashion Group сеть из 60 своих магазинов.

Согласно данным Euromonitor, в 2020 году продажи женского нижнего белья во всем мире сократились примерно на 13% по сравнению с 2019 годом. Этот рынок, который оценивается в 73 млрд долларов, пострадал от пандемии немного меньше, чем рынок одежды в целом.

Падение денежных объемов — следствие не только количественного уменьшения рынка. Из-за пандемии изменился образ жизни покупательниц, а следом и их потребительские привычки, поэтому фокус женщин сместился с кружевного белья на более дешевое и комфортное хлопковое, сообщает Financial Times.

Аналитики консалтинговой компании McKinsey считают , что продажи нижнего белья вернутся на уровень 2019 года не раньше конца 2022 года или начала 2023 года. Хотя сдвиг к комфорту продолжится, аналитики предрекают рост продаж и сексуального нижнего белья. «Как только пандемия закончится, будет много вечеринок, а значит, и много поводов для покупки белья», — сказал аналитик McKinsey Ахим Берг.