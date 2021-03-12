Минобороны разъяснило указ Лукашенко об использовании внебюджетных средств

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Указ президента Александра Лукашенко упростил механизм поступления денег от деятельности, которая приносит доходы, в республиканский бюджет и выделения их на нужды Вооруженных Сил (ВС), заявили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Указ главы государства Александра Лукашенко от 9 марта №85 "Об использовании внебюджетных средств" был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду. В Минобороны подчеркнули, что "отдельные псевдоэксперты" распространяли информацию, что указ якобы позволяет военнослужащим совмещать услуги в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли. В ведомстве объяснили, почему это не так.

Там подчеркнули, что, согласно указу президента, деньги, которые воинские части получают от деятельности, приносящей доходы, после того, как уплачиваются налоги, используют исключительно на нужды войск. В частности, на приобретение, ремонт или модернизацию вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы.

В Минобороны отметили, что средства могут быть направлены также на ремонт в казарме, закупку необходимых приспособлений для наведения оружия (коллиматорных прицелов), бронежилетов и необходимых деталей для автомобилей, которые находятся в штате воинских частей.

Как подчеркнули в пресс-службе, указ №85 сократил документооборот и упростил механизм поступления денег от приносящей доходы деятельности в республиканский бюджет и выделения их на нужды ВС.

В Минобороны добавили, что факты распространения недостоверной и искаженной информации о ВС незамедлительно направляются в Мининформ.

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