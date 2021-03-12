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Польша высылает двух белорусских консулов
12.03.2021 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Польши заявили, что из страны высылают двух белорусских консулов. Это стало ответом на высылку двух польских дипломатов из Гродно.
«В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение выслать генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из миссии в Варшаве», —
Что произошло
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Прокуратура Бреста
9 марта в МИД Беларуси
В ответ Польша
11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно
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В МИД Польши заявили, что из страны высылают двух белорусских консулов. Это стало ответом на высылку двух польских дипломатов из Гродно.
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