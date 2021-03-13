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Посольство США и представитель ЕС прокомментировали высылку дипломатов из Беларуси
13.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США прокомментировало высылку польских дипломатов из Беларуси. В Европейской службе внешних связей заявили о солидарности с дипломатами стран — членов ЕС, которых выслали из Беларуси. Напомним, на неделе между Беларусью и Польшей разгорелся дипломатический скандал, в результате которого из стран выслали несколько дипломатов с двух сторон.
«Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно. Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях», —
«Европейская служба внешних действий выражает солидарность с дипломатами стран ЕС, высланных из Беларуси. Запугивание наших коллег за выполнение ими своих дипломатических обязанностей неприемлемо и ведет к дальнейшей изоляции белорусского режима», —
Кроме того, восемь членов Европарламента написали письмо председателю структуры Давиду Сассоли, в котором призывают пересмотреть взаимоотношения с посольством Беларуси в Брюсселе, сообщает
Авторы письма призвали Сассоли инициировать «соответствующий ответ Европейского парламента». «Число сотрудников белорусского посольства, которые могут лично или удаленно присутствовать на встречах в Европарламенте, должно быть ограничено. Более того, стоит пересмотреть коммуникацию с посольством Беларуси», — сказано в письме.
Что произошло
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Прокуратура Бреста
9 марта в МИД Беларуси
11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно
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Посольство США прокомментировало высылку польских дипломатов из Беларуси. В Европейской службе внешних связей заявили о солидарности с дипломатами стран - членов...
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