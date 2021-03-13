Яркий и автономный: Samsung Galaxy A32 уже в продаже

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy A32. Воспользовавшись промокодом «Samsung», покупатели любой из версий новинки смогут также дополнительно приобрести смарт-часы или беспроводные наушники со скидкой 100 рублей.

Новая модель примечательна высокотехнологичным экраном с высокими параметрами яркости и контрастности, а также наличием многофункциональной квадрокамеры и емкого аккумулятора.

Samsung Galaxy A32 оснащен безрамочным 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Экран может продемонстрировать яркость на уровне 800 нит и поддерживает частоту обновления 90 Гц, которая гарантирует высокую скорость отклика и позволяет плавно взаимодействовать с любым контентом.

Квадрокамера с основным сенсором на 64 Мп дополнена сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп, макрообъективом на 5 Мп и датчиком глубины на 5 Мп.

С их помощью можно получать качественные снимки практически в любых условиях, запечатлевая мельчайшие детали и создавая дополнительные эффекты. В настройках камеры предусмотрено до 99 персонализированных фильтров. 20-мегапиксельная фронтальная камера получила селфи-фокус для создания фото с эффектом размытия фона и умный фильтр Smart Beauty.

Аккумулятор смартфона обладает емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Новинка дополнительна снабжена сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и модулем NFC, который дает возможность проводить бесконтактные платежи.

Samsung Galaxy A32 с 4/64 ГБ памяти можно приобрести за 699 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 63,54 рубля, а на два года – 30,39 рубля. Версия с 4/128 ГБ памяти доступна за 769 рублей. В годовую рассрочку ее можно оформить за 69,90 рубля в месяц, а в двухлетнюю – за 33,43 рубля в месяц.

По промокоду «Samsung» можно дополнительно приобрести и ряд гаджетов со скидкой 100 рублей в рамках акции «Промокод для смарт-устройств» . Для этого нужно предоставить работнику салона связи или интернет-магазина товарный чек СООО «Мобильные ТелеСистемы», подтверждающий реализацию смартфона Samsung Galaxy A32 с 64 или 128 ГБ памяти не ранее 11 марта 2021 года.