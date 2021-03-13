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Яркий и автономный: Samsung Galaxy A32 уже в продаже
13.03.2021 10:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy A32. Воспользовавшись промокодом «Samsung», покупатели любой из версий новинки смогут также дополнительно приобрести смарт-часы или беспроводные наушники со скидкой 100 рублей.
Новая модель примечательна высокотехнологичным экраном с высокими параметрами яркости и контрастности, а также наличием многофункциональной квадрокамеры и емкого аккумулятора.
Квадрокамера с основным сенсором на 64 Мп дополнена сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп, макрообъективом на 5 Мп и датчиком глубины на 5 Мп.
С их помощью можно получать качественные снимки практически в любых условиях, запечатлевая мельчайшие детали и создавая дополнительные эффекты. В настройках камеры предусмотрено до 99 персонализированных фильтров. 20-мегапиксельная фронтальная камера получила селфи-фокус для создания фото с эффектом размытия фона и умный фильтр Smart Beauty.
Аккумулятор смартфона обладает емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Новинка дополнительна снабжена сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и модулем NFC, который дает возможность проводить бесконтактные платежи.
По промокоду «Samsung» можно дополнительно приобрести и ряд гаджетов со скидкой 100 рублей в рамках
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно в салонах связи оператора,
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В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy A32. Воспользовавшись промокодом «Samsung», покупатели любой из версий новинки смогут также...
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