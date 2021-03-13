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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 марта 2021 года)

13.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.5% и составил 1284 $/м2, поэтому средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 3.7%, за год — на 12.6%. Средняя цена квартир в новостройках Минска практически не изменилась (- 0.1%) и на данный момент равна 1332 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу «первички».

Как видим, цены снижаются, но очень медленно. Наш журналист Евгений Корнеевец даже высказал свое мнение о том, что ожидания падения цен до "по $500", которое достаточно популярно, — маловероятно при таком вялом развитии событий.

Реалт

СЕО Realt.by Евгения Владимирова рассказала о будущем портала, принципах работы и отношении к Беларуси.

Пандемия

Мы прожили уже год в условиях пандемии. Пройдите наш опрос: вы ходите на работу или все еще на удаленке?

Строительство

Застройщик рассказал о приостановке строительства ЖК MOD house. А вот как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской. Также идут работы на площадке ЖК «Солнечный» возле Экспобела. Активно строится и ЖК «Петровские верфи» для очередников.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 марта 2021 года)

В районе ул. Железнодорожной в Минске хотят снести малоэтажки. На их месте город планирует строительство нового жилья.

Архитекторы «Гомельпроект» представили модель жилого микрорайона для китайского парка «Великий Камень».

Министр архитектуры и строительства, посещая чуть не признанный банкротом стройтрест, заявил, что в стране буду строить индивидуальное жилье. 

Деньги

Семья из Мозыря в 2017 году купила квартиру, на которую копила почти 20 лет. В начале этого года налоговая попросила отчитаться по доходам и расходам. После этого у налоговиков возникли новые вопросы, они нашли превышение расходов над доходами в 38 копеек и попросили заплатить подоходный налог.

Опубликован перечень домов и план финансирования по льготным кредитам в Минске. Но суммы этих кредитов совсем маленькие. На всех точно не хватит. Остальным придется довольствоваться ипотечным предложением от Беларусбанка под 21% годовых. Хорошо еще, что также Приорбанк возобновил кредитование жилья. Ставка там ниже, но и срок кредитования меньший.

Тем временем, Нацбанк Беларуси снова оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне, а это при нынешнем уровне инфляции приведет к тому, что ставки по кредитам на недвижимость будут расти.

Туризм и отдых

Мы запустили небольшой цикл материалов «Усадьбы для свадьбы»: месте с блогером Алиной Балаш ищем крутые места для свадьбы рядом с Минском. Первый объект, который мы поветили - усадьба «Эден». Второй - усадьба «Шишки».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 марта 2021 года)

Регионы

Старый гараж в Могилеве оказался исторической постройкой. Горожане просят его не сносить.

В усадьбе возле Гольшан власти сносят две старинные постройки. Хозяин уверен: дело — политическое.

Дачи и частные дома

Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с супертехнологичным наполнением? В любом случае ожидания вряд ли будут оправданы, потому что каждый дом уникален. В новом выпуске реального обзора коттедж в Колодищах на 514 «квадратов», который выставлен на продажу почти за $ 1,4 миллиона. Спойлер: здесь есть даже собственный бассейн.

Коммерческая недвижимость

Спрос на офисы в ИТ упал в 15 раз. Компании продолжают уходить из бизнес-центров.

В центре Минска за $ 1 миллион на аукцион выставили административное здание ОАО «БЕЛХИМ».

В Минске закрылся на ремонт «МакДональдс» на улице Сурганова.

На май в Беларуси уже забронировано более 50% мест в санаториях.

В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки.

Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за $ 30 миллионов, смотрите тут.

Риэлтерский бизнес

Риэлтеры рассказали, какие квартиры не получится продать выгодно в будущем.

Жилье и инфраструктура

В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом: вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. А вот как выглядят самые дешевые «двушки» в Минске: от $ 31 тысячи (с торгом).

Также в центре Минска продается «двушка» с дизайнерской мебелью и подвалом.

Дизайн и ремонт

Как можно построить компанию, которая будет приносить доход десятилетиями? Как пережить несколько кризисов и почему ставка на качество — всегда выигрышная? На эти и другие вопросы в новой рубрике на YouTube-канале Realt.by «Как я построил» отвечает маркетолог и контент-менеджер компании Alvaline kitchen Анна Послед (@posledanna). Кстати, разговор шел и о том, как правильно выбрать фасады кухонь, что нужно знать по установке техники и на чем можно сэкономить, если решил заказать кухню.

Аренда

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года можно почитать тут. Если кратко, то цены застыли, а количество объектов снова растет.

ЖКХ

С 9 по 19 марта в некоторых районах Минска не будет света.

Минчане, которым насчитали 3600 рублей за ремонт подъезда, встретились с коммунальщиками.

Офтоп

Мужчина обещал квартиры в Новой Боровой ниже цен застройщика за вознаграждение — в итоге получил 9 лет колонии.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Интервью СЕО Realt.by, еще одна китайская гостиница в Минске и нерешительный Нацбанк. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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