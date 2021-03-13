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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 марта 2021 года)
13.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Как видим, цены снижаются, но очень медленно. Наш журналист Евгений Корнеевец даже
Реалт
СЕО Realt.by Евгения Владимирова
Пандемия
Мы прожили уже год в условиях пандемии. Пройдите
Строительство
Застройщик
В районе ул. Железнодорожной в Минске
Архитекторы «Гомельпроект»
Министр архитектуры и строительства, посещая чуть не признанный банкротом стройтрест,
Деньги
Семья из Мозыря в 2017 году купила квартиру, на которую копила почти 20 лет. В начале этого года налоговая попросила отчитаться по доходам и расходам. После этого у налоговиков возникли новые вопросы, они нашли превышение расходов над доходами в 38 копеек и
Тем временем, Нацбанк Беларуси
Туризм и отдых
Мы запустили небольшой цикл материалов «Усадьбы для свадьбы»: месте с блогером Алиной Балаш ищем крутые места для свадьбы рядом с Минском. Первый объект, который мы поветили -
Регионы
Старый гараж в Могилеве оказался исторической постройкой. Горожане
В усадьбе возле Гольшан
Дачи и частные дома
Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с супертехнологичным наполнением? В любом случае ожидания вряд ли будут оправданы, потому что каждый дом уникален. В новом выпуске реального обзора
Коммерческая недвижимость
Спрос на офисы в ИТ
В центре Минска за $ 1 миллион на аукцион
В Минске
На май в Беларуси
В Минской области за тысячу рублей
Китай завершает строительство еще одной гостиницы в Минске. Как сейчас выглядит G-S PLAZA «Жемчужина» за $ 30 миллионов,
Риэлтерский бизнес
Риэлтеры
Жилье и инфраструктура
В Минске
Также в центре Минска
Дизайн и ремонт
Как можно построить компанию, которая будет приносить доход десятилетиями? Как пережить несколько кризисов и почему ставка на качество — всегда выигрышная? На эти и другие вопросы в новой рубрике на YouTube-канале Realt.by «Как я построил»
Аренда
Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года можно почитать
ЖКХ
С 9 по 19 марта в некоторых районах Минска
Минчане, которым насчитали 3600 рублей за ремонт подъезда,
Офтоп
Мужчина обещал квартиры в Новой Боровой ниже цен застройщика за вознаграждение — в итоге
Редакция Realt.by
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Интервью СЕО Realt.by, еще одна китайская гостиница в Минске и нерешительный Нацбанк. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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