Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 марта 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.5% и составил 1284 $/м2, поэтому средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 3.7%, за год — на 12.6%. Средняя цена квартир в новостройках Минска практически не изменилась (- 0.1%) и на данный момент равна 1332 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу «первички».

Как видим, цены снижаются, но очень медленно. Наш журналист Евгений Корнеевец даже высказал свое мнение о том, что ожидания падения цен до "по $500", которое достаточно популярно, — маловероятно при таком вялом развитии событий.

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