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Лукашенко - о фильме Путило: «Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет»

13.03.2021 13:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал информацию, озвученную в появившемся в Сети фильме о «золотом дне», где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет Лукашенко: «Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей». Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после «Минской лыжни», его цитирует пресс-служба.


Фото: телеграм-канал «Лукашенконашпрезидент»

Команда Telegram-канала, который-нельзя-называть, потому что в Беларуси он признан экстремистским, в понедельник, 8 марта, выпустила на YouTube расследование «о коррупции Лукашенко» — фильм под названием «Золотое дно». За 5 суток он собрал около 4,77 млн просмотров.

Лукашенко говорит, что еще не смотрел фильм. «Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — сказал Лукашенко. — Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Лукашенко уверяет, что никогда бы не позволил себе говорить одно, а делать другое. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?»

 
 
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Александр Лукашенко прокомментировал информацию, озвученную в появившемся в Сети фильме о «золотом дне», где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет...
 
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