ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Гродно Азот" разрабатывает меры на случай введения санкций

13.03.2021 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Генеральный директор Игорь Ляшенко поручил выработать меры по организации работы ОАО "Гродно Азот" в случае введения санкций, сообщает пресс-служба предприятия.

Белорусские власти столкнулись с рестрикциями со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов и их союзников после выборов президента в августе 2020 года. Западные страны мотивировали введение ограничений насилием в отношении мирных протестующих и призвали провести новую электоральную кампанию.

На ОАО "Гродно Азот" в пятницу состоялось совещание, в ходе которого обсуждались производственные планы и предстоящее совещание с участием премьер-министра Романа Головченко.

"Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы Общества в случае введения европейских санкций против Беларуси", - рассказали в пресс-службе предприятия.

По мнению Игоря Ляшенко, данная проблема должна рассматриваться при участии концерна "Белнефтехим", в состав которого и входит ОАО "Гродно Азот".

Белорусский флагман химической отрасли также планирует изучить рынки стран Южной Америки и Нидерландов, чтобы наладить туда поставки собственной продукции.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский Союз ввел в отношении белорусских властей три пакета санкций из-за политического кризиса, вспыхнувшего в республике после выборов президента в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко - о фильме Путило: «Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by