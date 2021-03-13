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"Гродно Азот" разрабатывает меры на случай введения санкций
13.03.2021 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Генеральный директор Игорь Ляшенко поручил выработать меры по организации работы ОАО "Гродно Азот" в случае введения санкций, сообщает пресс-служба предприятия.
Белорусские власти столкнулись с рестрикциями со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов и их союзников после выборов президента в августе 2020 года. Западные страны мотивировали введение ограничений насилием в отношении мирных протестующих и призвали провести новую электоральную кампанию.
На ОАО "Гродно Азот" в пятницу состоялось совещание, в ходе которого обсуждались производственные планы и предстоящее совещание с участием премьер-министра Романа Головченко.
"Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы Общества в случае введения европейских санкций против Беларуси", - рассказали в пресс-службе предприятия.
По мнению Игоря Ляшенко, данная проблема должна рассматриваться при участии концерна "Белнефтехим", в состав которого и входит ОАО "Гродно Азот".
Белорусский флагман химической отрасли также планирует изучить рынки стран Южной Америки и Нидерландов, чтобы наладить туда поставки собственной продукции.
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