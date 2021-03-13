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Ремонт на нефтепроводе "Мозырь-Брест" не отразился на транзите нефти

13.03.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар ― Sputnik. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в Европу, ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщил о проведении плановых ремонтных работ на трубопроводе "Мозырь – Брест".  

© Sputnik / Андрей Александров
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Работы были плановыми и проводились в течении трех суток, уточняется на сайте предприятия.

"Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 10 по 12 марта осуществили ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – Брест", – сказано в сообщении.

Работы велись на 369-м км нефтепровода Мозырь – Брест DN700, после чего была проведена проверка сварных соединений.

"В период плановой остановки перекачки персонал нефтеперекачивающей станции "Кобрин" и нефтеперекачивающей станции "Пинск" произвел работы по освобождению от нефти и замене дефектной секции магистрального нефтепровода", – сообщили на предприятии.

Там добавили, что работы на нефтепроводе велись круглосуточно и завершились в установленные сроки. Транспортировка нефти продолжается в штатном режиме, уточнили на предприятии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Работы на участке нефтепровода "Мозырь – Брест" велись в течение трех суток в круглосуточном режиме.
 
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