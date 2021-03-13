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Ремонт на нефтепроводе "Мозырь-Брест" не отразился на транзите нефти
13.03.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар ― Sputnik. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в Европу, ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщил о проведении плановых ремонтных работ на трубопроводе "Мозырь – Брест".
© Sputnik / Андрей Александров
Работы были плановыми и проводились в течении трех суток, уточняется на сайте предприятия.
"Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 10 по 12 марта осуществили ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – Брест", – сказано в сообщении.
Работы велись на 369-м км нефтепровода Мозырь – Брест DN700, после чего была проведена проверка сварных соединений.
"В период плановой остановки перекачки персонал нефтеперекачивающей станции "Кобрин" и нефтеперекачивающей станции "Пинск" произвел работы по освобождению от нефти и замене дефектной секции магистрального нефтепровода", – сообщили на предприятии.
Там добавили, что работы на нефтепроводе велись круглосуточно и завершились в установленные сроки. Транспортировка нефти продолжается в штатном режиме, уточнили на предприятии.
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Работы на участке нефтепровода "Мозырь – Брест" велись в течение трех суток в круглосуточном режиме.
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