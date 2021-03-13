Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. В Национальный аэропорт Минск прилетел новый самолет "Embraer 195-E2", сообщили в пресс-службе авиакомпании "Белавиа".

Второй самолет "Embraer 195-E2" украшен ливреей в честь юбилея со дня образования белорусской авиакомпании, на которой написана цифра "25" и слоган – "Мы соединяем" на фюзеляже.

Авиалайнер бразильского производства оснащен двумя двигателями и относится к семейству узкофюзеляжных самолетов. Данная машина может взять на борт до 132 пассажиров.

Белорусский авиаперевозчик стал седьмым оператором в мире, летающим на новейших воздушных судах Embraer второго поколения

Первый Embraer второго поколения прилетел в Минск 23 декабря 2020 года. Сейчас он совершает рейсы на двух маршрутах – Стамбул и Нур-Султан.

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