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В национальный аэропорт прилетел новый самолет для "Белавиа"
13.03.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. В Национальный аэропорт Минск прилетел
© Sputnik / Виктор Толочко
Второй самолет "Embraer 195-E2" украшен ливреей в честь юбилея со дня образования белорусской авиакомпании, на которой написана цифра "25" и слоган – "Мы соединяем" на фюзеляже.
Авиалайнер бразильского производства оснащен двумя двигателями и относится к семейству узкофюзеляжных самолетов. Данная машина может взять на борт до 132 пассажиров.
Белорусский авиаперевозчик стал седьмым оператором в мире, летающим на новейших воздушных судах Embraer второго поколения
Первый Embraer второго поколения прилетел в Минск 23 декабря 2020 года. Сейчас он совершает рейсы на двух маршрутах – Стамбул и Нур-Султан.
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Белорусский авиационный оператор получил второй "Embraer 195-Е2" в эксклюзивной ливрее в честь 25-летнего юбилея создания компании.
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