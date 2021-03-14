Встречи по четвергам, выезды по пятницам. Изучили расписание Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В январе Александр Лукашенко признался, что во время «хождения протестунов» работал сутками и без выходных. Сейчас протестная активность носит локальный характер, а значит у него должны были появиться выходные. Изучили его график работы и нашли несколько интересных закономерностей.



Фото: president.gov.by

Коротко и наглядно

После появления новой версии сайта president.gov.by доступна информация о деятельности Александра Лукашенко с 12 декабря. Более ранние события можно изучить только путем поисковых запросов на сайте, в ленте событий они не отображаются. Мы проанализировали 206 записей и набросали его приблизительное расписание. Отметим, что такие мероприятия, как Всебелорусское народное собрание, которое прошло 11−12 февраля, и поездку в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным мы не учитывали: такие события слишком редки, чтобы оказать серьезное влияние на его рабочий график.









Совещания чаще всего проходят по понедельникам и вторникам;

Кадровые дни не зависят от дня недели — массовые рокировки чиновников за последние три месяца он проводил в понедельник, вторник и четверг;

Рабочие поездки и встречи с коллективами чаще всего выпадают на пятницу;

Среда — самый свободный день рабочей недели;

Четверг — время встреч;

Суббота и воскресенье — за редким исключением выходные дни.

Подробно

Понедельник — день тяжелый, но не самый сложный в расписании Лукашенко: он проводит совещания, принимает чиновников с докладами и подписывает указы. За три месяца в понедельник состоялась только одна его рабочая поездка: 14 декабря прошлого года он посетил больницу в Минске, и только один кадровый день — 21 декабря, когда назначил ряд крупных чиновников.

Иногда по понедельникам в расписании Лукашенко могут быть сразу несколько событий. Например, 11 января он встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, принял с докладом управляющего делами Виктора Шеймана, а также подписал указ о награждении государственных журналистов. А 1 февраля принял с докладами главу Минприроды и председателя Госпогранкомитета, подписал два указа и направил поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

С докладами высокопоставленных чиновников чаще всего Александр Лукашенко принимает по вторникам. Этот день богат и на совещания — их прошло четыре за минувшие три месяца. Дважды за этот период Александр Лукашенко был «на выезде» — посещал больницу в Могилеве и наведывался в «Горизонт».



Новогодний бал во Дворце Независимости 29 декабря 2020 года. Фото: president.gov.by

Среда — самый свободный день в расписании. В эти дни за минувшие три месяца в ленте событий указаны поздравления и подписание указов — никаких докладов, совещаний и встреч. Трижды по средам Лукашенко беседовал по телефону — с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом России Владимиром Путиным и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. За весь период в среду было только одно публичное мероприятие с его участием — посещение под Новый год, 30 декабря, отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. «В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам», — объяснял тогда Александр Лукашенко.

Конечно, по средам Александр Лукашенко может проводить непубличные встречи или работать с документами, но как утверждают анонимные телеграм-каналы, этот день он посвящает хоккею.

Четверг — день встреч, когда Александр Лукашенко принимает зарубежных дипломатов: Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту, Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Беларуси Насирджана Юсупова, архиепископа Клаудио Гуджеротти.

Изучая расписание Александра Лукашенко, благодаря четвергам, мы заметили еще одну любопытную деталь. Обычно всех высокопоставленных чиновников он принимает с докладами, включая своего давнего соратника, управделами Виктора Шеймана, главу КГБ Ивана Тертеля, министра обороны Виктора Хренина и других. И только один госслужащий за минувшие три месяца удостоился встречи — новый Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

За последний квартал на четверг выпали также несколько публичных мероприятий — вручение госнаград, благотворительный новогодний праздник в рамках акции «Наши дети», поездка в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, посещение храма Воздвижения Креста Господня и прощание с митрополитом Филаретом (впрочем последние два события от Александра Лукашенко никак не зависели).

По пятницам Александр Лукашенко чаще всего проводит публичные или выездные мероприятия, которые по старой советской привычке называют «встречи с коллективами». За минувшие три месяца было шесть: поездка на «Мотовело», собрание Национального Олимпийского комитета, посещение Купаловского театра, БГУ, детской инфекционной больницы в Минске и посещение больницы в Молодечно. В одну из пятниц он провел церемонию вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Кроме того он дважды принял участие в международных заседаниях — Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.









Выходные, судя по ленте событий на сайте president.gov.by , у Александра Лукашенко все же есть. За минувшие три месяца у него оказалась занята только одна суббота, 16 января — в этот день он провел прием по случаю старого Нового года. Занята у него была и эта суббота — он был на «Минской лыжне».

Официально: «Как белка в колесе»

Пост, который занимает Александр Лукашенко, естественно, не подразумевает точного недельного расписания. Слишком много факторов могут на него повлиять — международные визиты, внешняя и внутренняя политика, чрезвычайные ситуации и так далее. Известно лишь, что два-три раза в неделю у него запланированы спортивные тренировки.

Однако о своем рабочем графике Александр Лукашенко рассказывал неоднократно.

2021 год . «Бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды (честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов). […] Ну, ты же знаешь. У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить. […] По поводу моего рабочего дня… Я очень рано просыпаюсь. Это старая привычка. И часто, когда не удается под утро уснуть, я беру и что-то пишу или тезисы какие-то набрасываю. Потом, если удастся, — вздремнуть полчаса или час… До шести. В шесть я просыпаюсь или в полшестого — и на зарядку».

. «Бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды (честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов). […] Ну, ты же знаешь. У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить. […] По поводу моего рабочего дня… Я очень рано просыпаюсь. Это старая привычка. И часто, когда не удается под утро уснуть, я беру и что-то пишу или тезисы какие-то набрасываю. Потом, если удастся, — вздремнуть полчаса или час… До шести. В шесть я просыпаюсь или в полшестого — и на зарядку». 2019 год . «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было. Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. […] Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3−4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий».

. «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было. Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. […] Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3−4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий». 2016 год . «Вот просыпаюсь я в шесть часов, сразу же — в телевизор, должен видеть все происходящее. Потом слушаю доклады — не произошло ли чего-нибудь. И это до того, как я приехал в резиденцию или еще куда. И еще ряд мероприятий есть более закрытых, — рассказывал Лукашенко. — Вечером обязательно что-нибудь притянут за день. Ляжешь не раньше первого часа. Читать времени нет, иногда только просматриваю, когда книги дают. Если сложная книжка — прошу наших ученых написать заключение, чтобы я понял, надо ли ее читать».

. «Вот просыпаюсь я в шесть часов, сразу же — в телевизор, должен видеть все происходящее. Потом слушаю доклады — не произошло ли чего-нибудь. И это до того, как я приехал в резиденцию или еще куда. И еще ряд мероприятий есть более закрытых, — рассказывал Лукашенко. — Вечером обязательно что-нибудь притянут за день. Ляжешь не раньше первого часа. Читать времени нет, иногда только просматриваю, когда книги дают. Если сложная книжка — прошу наших ученых написать заключение, чтобы я понял, надо ли ее читать». 2011 год . Во время встречи со студентами и преподавателями Евразийского национального университета (ЕНУ) в Астане Александр Лукашенко рассказывал , что его рабочий день начинается с телефонных переговоров, докладов подчиненных, просмотра новостей и анализа печатных СМИ. Все это продолжается до полудня. А далее по графику начинаются совещания. Они, по словам Лукашенко, проходят «с 12-ти и до упора, до четырех, до пяти». После публичных мероприятий он в своей загородной резиденции принимает «каких-то бизнесменов, каких-то друзей, врагов».

. Во время встречи со студентами и преподавателями Евразийского национального университета (ЕНУ) в Астане Александр Лукашенко , что его рабочий день начинается с телефонных переговоров, докладов подчиненных, просмотра новостей и анализа печатных СМИ. Все это продолжается до полудня. А далее по графику начинаются совещания. Они, по словам Лукашенко, проходят «с 12-ти и до упора, до четырех, до пяти». После публичных мероприятий он в своей загородной резиденции принимает «каких-то бизнесменов, каких-то друзей, врагов». 2010 год. «…Может у меня сегодня вечером получится пойти в лес рубить дрова. Это тоже физическая подготовка. […] Вот получится, я на час могу вырваться. Если меня не дернут куда-нибудь — сегодня Уго Чавес прилетает, например, а еще сегодня вечером у меня совещание, встреча с членами инициативной группы по выборам. Это уже будет 11 часов. Потом мне принесут за этот день и за прошлый кучу документов. Я уложу малыша спать — в 11 часов или чуть раньше и обязательно должен просмотреть, расписать все эти документы, принять решение. А это и деньги, и важные политические вопросы. И, положив в чемодан — секретный или несекретный — отдать их в службу безопасности — в час, в два часа, в зависимости от того, какой график установлен, какие документы по сложности… Утром я просыпаюсь, пока еще мой малыш спит, получаю порцию прессы, включаю телевизор, чтобы посмотреть последние новости, как и вы, бреюсь, привожу себя в порядок, 10 минут на зарядку, чтобы себя привести в нормальный тонус. Приезжаю сюда раньше или позже в зависимости от того, какие у меня мероприятия…»