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«Необходима твердая рука менеджера». Российские эксперты - о третьей за три года смене посла РФ в Беларуси
14.03.2021 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские эксперты полагают, что смена посла России связана с изменением политической повестки в Беларуси и необходимостью дипломатического содействия в разрешении кризиса, а также с попыткой найти средний вариант между жестким и мягким подходом, пишет
Россия готовится в третий раз за последние три года сменить своего посла в Беларуси. Как ожидается, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии, — его кандидатуру уже
Пока неизвестно, чем вызвана необходимость очередной смены главы российской дипмиссии. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, представивший кандидатуру Лукьянова в комитете Госдумы, объяснил эти меры решением Владимира Путина. По его словам, глава государства определяет срок каждого российского посла, а, следовательно, и в этом случае принял соответствующее решение.
Как заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, взаимоотношения между Москвой и Минском достаточно сложны и многогранны. При своей внешней лакированности они имеют широкий спектр проблем и даже недопонимания.
«Не исключаю, что утверждение кандидатуры Лукьянова в комитете Госдумы говорит о том, что там есть понимание о необходимости решения белорусского кризиса. В целом, возможное назначение нового посла станет попыткой России в дипломатическом русле посодействовать соседнему государству в решении тяжелой внутренней проблемы», — отметил эксперт.
В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что частая смена послов в Беларуси, скорее всего, связана с тем, что российская сторона как бы прицеливается.
«Бабич был слишком резким послом, поэтому пришлось взять Мезенцева, который оказался слишком мягким. Теперь, видимо, решили попасть в цель с помощью нашего посла в Латвии, который имеет большой опыт в этом регионе и по факту не только наблюдал за ситуацией в Беларуси со стороны, но и был рядом», — сказал эксперт.
Уход Дмитрия Мезенцева с поста посла России в Беларуси активно обсуждается в СМИ с февраля. Ранее СМИ
С точки зрения Андрея Суздальцева, смена послов, скорее всего, привязана к тому, что в прошлом году Беларусь столкнулась с протестным голосованием на президентских выборах и масштабными уличными демонстрациями. Тут Мезенцев демонстрировал стабильную поддержку Москвы, но использовать его для того, чтобы урегулировать политический кризис, было нельзя.
«Беларусь выйти из этой ситуации без политической и экономической поддержки России не может, поэтому смена посла понадобилась вновь. Тут необходима твердая рука такого менеджера, который способен к неординарным решениям. Вероятно, Лукьянов был подобран с этой целью как человек с опытом работы в непростой стране НАТО — Латвии. У него очень удачное сочетание дипломатического стажа работы со службой в государственных органах. То есть он свой и в правительстве, и в МИД, что очень важно», — уверен эксперт.
При этом Владимир Жарихин считает, что смена Мезенцева все же вызвана его мягкостью, и в данный момент Москва пытается следовать «среднему подходу в отношениях с Минском».
«То есть, по сути, за последние три года в плане послов в Минске у нас был то перелет, то недолет. Остается надеяться, что в этот раз получится попасть точно и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — подчеркнул эксперт.
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«Необходима твердая рука менеджера». Российские эксперты - о третьей за три года смене посла РФ в Беларуси
Российские эксперты полагают, что смена посла России связана с изменением политической повестки в Беларуси и необходимостью дипломатического содействия в...
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