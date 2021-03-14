«Необходима твердая рука менеджера». Российские эксперты - о третьей за три года смене посла РФ в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российские эксперты полагают, что смена посла России связана с изменением политической повестки в Беларуси и необходимостью дипломатического содействия в разрешении кризиса, а также с попыткой найти средний вариант между жестким и мягким подходом, пишет Газета.Ru .



Дмитрий Мезенцев и Евгений Лукьянов. Коллаж TUT.BY

Россия готовится в третий раз за последние три года сменить своего посла в Беларуси. Как ожидается, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии, — его кандидатуру уже одобрили в Госдуме , теперь указ о назначении должен подписать президент России Владимир Путин.

Пока неизвестно, чем вызвана необходимость очередной смены главы российской дипмиссии. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, представивший кандидатуру Лукьянова в комитете Госдумы, объяснил эти меры решением Владимира Путина. По его словам, глава государства определяет срок каждого российского посла, а, следовательно, и в этом случае принял соответствующее решение.

Как заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, взаимоотношения между Москвой и Минском достаточно сложны и многогранны. При своей внешней лакированности они имеют широкий спектр проблем и даже недопонимания.

«Не исключаю, что утверждение кандидатуры Лукьянова в комитете Госдумы говорит о том, что там есть понимание о необходимости решения белорусского кризиса. В целом, возможное назначение нового посла станет попыткой России в дипломатическом русле посодействовать соседнему государству в решении тяжелой внутренней проблемы», — отметил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что частая смена послов в Беларуси, скорее всего, связана с тем, что российская сторона как бы прицеливается.

«Бабич был слишком резким послом, поэтому пришлось взять Мезенцева, который оказался слишком мягким. Теперь, видимо, решили попасть в цель с помощью нашего посла в Латвии, который имеет большой опыт в этом регионе и по факту не только наблюдал за ситуацией в Беларуси со стороны, но и был рядом», — сказал эксперт.

Уход Дмитрия Мезенцева с поста посла России в Беларуси активно обсуждается в СМИ с февраля. Ранее СМИ сообщали , что он может занять должность госсекретаря Союзного государства вместо 77-летнего Григория Рапоты, который в ближайшее время готовится покинуть свой пост.

С точки зрения Андрея Суздальцева, смена послов, скорее всего, привязана к тому, что в прошлом году Беларусь столкнулась с протестным голосованием на президентских выборах и масштабными уличными демонстрациями. Тут Мезенцев демонстрировал стабильную поддержку Москвы, но использовать его для того, чтобы урегулировать политический кризис, было нельзя.

«Беларусь выйти из этой ситуации без политической и экономической поддержки России не может, поэтому смена посла понадобилась вновь. Тут необходима твердая рука такого менеджера, который способен к неординарным решениям. Вероятно, Лукьянов был подобран с этой целью как человек с опытом работы в непростой стране НАТО — Латвии. У него очень удачное сочетание дипломатического стажа работы со службой в государственных органах. То есть он свой и в правительстве, и в МИД, что очень важно», — уверен эксперт.

При этом Владимир Жарихин считает, что смена Мезенцева все же вызвана его мягкостью, и в данный момент Москва пытается следовать «среднему подходу в отношениях с Минском».

«То есть, по сути, за последние три года в плане послов в Минске у нас был то перелет, то недолет. Остается надеяться, что в этот раз получится попасть точно и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — подчеркнул эксперт.