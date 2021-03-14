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Степан Путило рассказал, на какие деньги работал над фильмом о «золотом дне»

14.03.2021 15:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал, признанный в Беларуси экстремистским, создавал фильм о якобы «золотом дне» Лукашенко только за деньги от рекламы и пожертвований, никаких спонсоров у фильма нет. Об этом основатель канала Степан Путило, внесенный КГБ Беларуси в список лиц, причастных к террористической деятельности, рассказал в интервью DW.


Кадр из интервью Степана Путило Юрию Дудю. Источник: вДудь / YouTube

Над фильмом, в котором утверждается о том, что Александр Лукашенко якобы живет роскошней, чем признано официально, работало пять человек, которые «по крупицам из общедоступной и закрытой информации пытались что-то раскопать». По словам Степана Путило, размер доходов команды небольшой. В феврале доходы даже не перекрыли расходы на зарплаты сотрудников.

— Мы работаем своими силами. Мы не содержимся, как говорит пропаганда, на какие-то западные харчи. У нас [работа обеспечивается] из рекламных доходов и донатов — пожертвований, которые присылают люди, — сообщил Путило в интервью. — Работаем, можно сказать, на общественных началах.

Команда телеграм-канала продолжает вести расследование: собирают и «раскапывают» информацию, разные источники анонимно присылают им информацию, которая касается темы выпущенного недавно фильма, заявил блогер.

Телеграм-канала-который-нельзя-называть изменил свою роль в протестном движении, говорит его основатель.

— Мы больше не помогаем людям в координации протестов, потому что люди организуются сами во дворах, дворовых чатах.

Путило также сообщил, что новый фильм про Александра Лукашенко выйдет через три недели.

Команда телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, 8 марта выпустила расследование «о коррупции Лукашенко». Фильм «Золотое дно» на YouTube насчитывает более 5 млн просмотров.

Александр Лукашенко заявил, что рассказанное в фильме не соответствует действительности, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Он намеревался посмотреть фильм целиком, прежде чем «провести и показать в реальности то, о чем там рассказывают».

— Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю, — заявил Александр Лукашенко журналистам после «Минской лыжни». Он сообщил, что у него есть так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. «Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги».

 
 
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«Экстремистский» телеграм-канал продолжает собирать и «раскапывать» информацию.
 
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