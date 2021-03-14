Белорусы просили Мининформ отреагировать на «искажение фактов» про БЧБ-флаг в госиздании. Вот что ответил регулятор

Источник материала: Tut.by

Белорусы обратились в Мининформ с просьбой отреагировать на публикацию «сведений, не соответствующих действительности» в одном из госизданий. Мининформ ответил, что не уполномочен оценивать доказательства и выносить подобные решения. Подписанты обращения возмущены ситуацией и собираются идти в суд.





«Фотография отредактирована для подтверждения доводов автора статьи»

В начале февраля белорусы отправили петицию в Министерство информации с просьбой принять меры реагирования в отношении владельцев интернет-ресурса «СБ. Беларусь сегодня» и автора публикации «Авантюры под БЧБ-флагом». На платформе petitions.by под обращением подписалось 3,4 тысячи человек.

Один из снимков времен Второй мировой войны, использованных в публикации, был отредактирован, считают авторы петиции. Тем самым фотография «умышленно искажена и выполнена в цветовом решении для подтверждения доводов автора статьи».

«В публикации размещена фотография с подписью „Минск. 1944 год. И вот к чему пришли под БЧБ-флагом“. На фотоснимке изображено два бело-красно-белых флага на фоне символов фашистского террора — свастики», — пишут авторы петиции. Они указывают, что оригинальная фотография была черно-белой, а технические возможности того периода не позволяли делать цветные снимки. Однако на фотографии, которая приведена в публикации, два полотна на стене выделены цветом и представлены как бело-красно-белый флаг.



Скриншот фотографии на сайте, которая возмутила граждан. Мы скрыли символы, распространение которых в Беларуси запрещено законом. В оригинальной публикации фото эти символы не скрыты

«Фактически с помощью фоторедактора в документальное доказательство были внесены существенные изменения — выделение цветом», — указывают авторы петиции. Они считают, что искажение документальных доказательств сделано намеренно, чтобы «сформировать у читателя убеждение, умаляющее честь и достоинство людей и событий, которые проходили в нашей стране под бело-красно-белым флагом».

Мининформ: «Оснований принимать меры нет»

В ответе, который обратившиеся получили от Мининформа, говорится, что ведомство не уполномочено производить оценку доказательств и выносить решение о достоверности опубликованных сведений без решения суда. «Исключительно суду предоставлено право устанавливать, были ли распространены сведения, об опровержении которых предъявлен иск, порочат ли они честь, достоинство или деловую репутацию, а также соответствуют ли эти сведения действительности», — говорится в ответе.

Регулятор указал, что вправе реагировать на распространение запрещенной информации. Но так как нет решения суда, которое бы подтвердило распространение изданием такой информации, то нет и оснований для принятия мер реагирования в соответствии с законом о СМИ.

Подписавшиеся под петицией с этим не согласны и намерены обжаловать ответ Мининформа в суде, настаивая на том, чтобы суд обязал регулятора провести проверку по обращению и принять соответствующие меры реагирования.

«Основания для непринятия мер реагирования по указанным в обращении обстоятельствам, указан в ст. 52 Закона „О СМИ“, когда получены от информационных агентств при условии наличия ссылок на данные информационные агентства, или ссылки на источник, представивший искаженное изображение. Таких обстоятельств в публикации не было указано. Соответственно, оснований для непринятия мер реагирования со стороны Министерства информации Республики Беларусь, не имелось», — аргументируют авторы жалобы в суд. (Ответ Мининформа и текст жалобы в суд предоставлены редакции).

Кроме того, подписанты своими силами проводят анализ опубликованного снимка и его оригинала, чтобы доказать, что на них изображен не исторический флаг Беларуси.

— Мы нашли оригинал фотографии и эксперты сказали, что это не БЧБ-флаги. Судя по драпировке, это просто декорация, то есть фактически висят занавески, которые никак не связаны с БЧБ-флагом, — говорит один из авторов обращения.