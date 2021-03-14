Глава ПВТ: за 2020 год парк показал рекордный экспорт услуг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. С момента создания Парка высоких технологий 2020 год стал наиболее успешным, заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его мнению, 2020 год был самым сложным в истории Парка "по понятным причинам", но при этом оказался самым удачным.

"У нас рекордный экспорт – 2,7 миллиарда долларов. В 2020 году по сравнению с 2019-м у нас 25% прироста экспорта, 43% – прирост общего объема производства", – отметил Янчевский.

По его мнению, этому поспособствовала политика в отношении ПВТ, которая проводилась государством.

По словам Всеволода Янчевского, за прошлый год прибавилось в Парке и резидентов.

"Их сотни. Это, в основном, не очень большие компании, чаще – стартапы. Но это именно те компании, которые завтра могут стать и гигантами, и высокого, и среднего уровня", – считает глава ПВТ.

Всеволод Янчевский призвал резидентов активнее участвовать в цифровизации страны. И заверил, что мрачным прогнозам по Парку не суждено сбыться.