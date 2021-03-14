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Глава ПВТ: за 2020 год парк показал рекордный экспорт услуг
15.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар ― Sputnik. С момента создания Парка высоких технологий 2020 год стал наиболее успешным, заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский в эфире телеканала "Беларусь-1".
По его мнению, 2020 год был самым сложным в истории Парка "по понятным причинам", но при этом оказался самым удачным.
"У нас рекордный экспорт – 2,7 миллиарда долларов. В 2020 году по сравнению с 2019-м у нас 25% прироста экспорта, 43% – прирост общего объема производства", – отметил Янчевский.
По его мнению, этому поспособствовала политика в отношении ПВТ, которая проводилась государством.
По словам Всеволода Янчевского, за прошлый год прибавилось в Парке и резидентов.
"Их сотни. Это, в основном, не очень большие компании, чаще – стартапы. Но это именно те компании, которые завтра могут стать и гигантами, и высокого, и среднего уровня", – считает глава ПВТ.
Всеволод Янчевский призвал резидентов активнее участвовать в цифровизации страны. И заверил, что мрачным прогнозам по Парку не суждено сбыться.
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Несмотря на "мрачные прогнозы", Парк высоких технологий прирос по общим объемам производства, прибавилось и резидентов, заявил Всеволод Янчевский.
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