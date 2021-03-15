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Цены на газ в Европе достигли максимума за месяц

15.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Стоимость газа на спотовом хабе в Нидерландах достигла 229 долларов за тысячу кубометров с поставкой в понедельник.

Это максимальная планка для голубого топлива за последний месяц, начиная с 11 февраля текущего года. Цены за неделю увеличились на 11%, а с начала месяца на 16%. Средняя контрактная цена с начала 2021 года с поставкой на день вперед остановилась у отметки в 234 доллара за тысячу кубометров.

Бюджеты и цены

Официальный Минск в конце года заключил долгосрочный контракт с российским "Газпромом", несмотря на то, что весь предыдущий год белорусская сторона озвучивала недовольство высокой ценой на голубое топливо.

© Sputnik
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Аргументом для Минска служило то, что на спотовых рынках Европы цены на газ упали ниже 100 долларов за тысячу кубов. В итоге цена на газ для республики сложилась на комфортном уровне (128,5 доллара за тысячу кубометров), незначительно увеличившись по отношению к стоимости голубого топлива в 2020-м.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В бюджет российского "Газпрома" на текущий год заложена средняя цена экспортного газа в размере 170 долларов за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европе осуществляются по спотовым ценам, оставшиеся поставки привязаны к ценам на нефть на долгосрочной основе либо основаны на гибридных формулах.

Экология и хранилища газа

Неожиданную поддержку росту стоимости голубого топлива оказало увеличение цен на разрешения на выброс углекислого газа. В марте котировки разрешений ставили рекорды.

Дело в том, что генерация газа экологически наносит гораздо меньший вред, чем угольная. Поэтому, как только стала расти стоимость разрешений на выбросы СO2, следом пошли в рост и цены на голубое топливо.

Одновременно уровень запасов в подземных хранилищах опустился до 32,56%. Это на 4,9% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Также стало известно о планах Норвегии сократить поставки газа с месторождений с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks.

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Теги: Минск
 
 
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Рост стоимости голубого топлива стимулирует целый ряд факторов, начиная от снижения запасов топлива в хранилищах и заканчивая квотами на выброс углекислого газа.
 
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