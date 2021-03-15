"Белнефтехим": транзит через порты в России выгоднее стран Балтии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Россия предложила более выгодные условия транзита нефтепродуктов, чем имеющиеся в портах стран Балтии, заявил в эфире ОНТ пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Белорусский транзит на Балтике

Ранее стало известно, что Минск и Москва в феврале заключили соглашение о поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке через российские порты на Балтике.

На текущий год согласованы поставки 3,5 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов. Всего до конца 2023 года на экспорт может уйти 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Беларусь планирует перевалить в питерском морском порту 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн масла. Первая партия топлива прибыла в порт по железной дороге, а общий объем поставки составил 3600 тонн.

В свою очередь ЗАО "Белорусская нефтяная компания" планирует поставить на экспорт 37 тысяч тонн бензина из морского порта в Усть-Луге. Этой же гаванью собирается воспользоваться и "Новая нефтяная компания" для поставки 788 тысяч тонн топочного мазута производства Мозырского НПЗ.

Российский маршрут выгоднее

"С этими поставками начало работать межправительственное соглашение. Питерское направление заработало. На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика", - заверил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим".

При этом Александр Тищенко особо отметил в сюжете, что "мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты".

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал сотрудничество двух стран двусторонним движением, где взаимодействие выгодно двум сторонам.

"Мы достигли цифры перевалки всех грузов в 100 млн тонн. Сегодня мы стремимся к новой вершине – это 200 млн тонн, которые будут переваливаться через портовые мощности Ленинградской области. Эта цифра не за горами, мы ее достигнем в ближайшее время", - рассказал глава российского региона.

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