Сколько стоит «Гродно Азот»?

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси снова рассматривают возможность участия Газпрома и других российских компаний в судьбе «Гродно Азота». При этом допускается вхождение инвестора в акционерный капитал гродненского предприятия. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники. Но все опять может упереться в цену белорусского завода.



Фото: «Гродненский химик»

22 февраля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что новый комплекс на базе «Гродно Азота» можно было бы построить с участием Газпрома.

— Мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать, — сказал Лукашенко Путину.

За последний месяц посол Беларуси в РФ Владимир Семашко как минимум дважды наведывался в офис главы Газпрома Алексея Миллера, чтобы обсудить «перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе».

Беларусь ранее уже рассматривала Газпром и другие российские копании в качестве потенциального партнера для строительства нового азотного комплекса. Поскольку приоритетный вопрос — это обеспечение завода сырьем (природным газом).

В 2014 году Беларусь выставляла на продажу 25% + 1 акцию «Гродно Азота» за 414 млн долларов. При этом необходимо было вложить в развитие еще 1,6−1,8 млрд долларов, а в перспективе покупатель смог получить контроль над комбинатом, доплатив не менее 440 млн долларов. Круг претендентов был ограничен условием поставки 2 млрд кубометров газа в год, среди потенциальных инвесторов называли Газпром, «Роснефть» и «Еврохим». Но эти условия не заинтересовали российские компании, оценка актива показалась им завышенной.

Недавно финансовый аналитик компании Duff & Phelps Максим Адаскевич оценил на основе данных 2019 года рыночную стоимость 100% акционерного капитала «Гродно Азота» в 600−700 млн долларов.

Одна из основных метрик, на которые ориентируются инвесторы при оценке компаний, это EBITDA (прибыль без учета процентных платежей, налогов и амортизации). В 2019 году, по расчетам аналитика, показатель EBITDA «Гродно Азота» составил около 100 млн долларов по среднегодовому курсу. Пять сравнимых с белорусским производителем удобрений публичных компаний стоят в среднем примерно 9 годовых показателей EBITDA (включая долг). Если применить этот мультипликатор к «Гродно Азоту», то общая оценочная стоимость компании вместе с долгом составит примерно 900 млн долларов. За вычетом долга «Гродно Азота» (около 200 млн долларов) получаем стоимость акционерного капитала в 700 млн долларов. При этом если ориентироваться на российские компании, то оценка может составить 800 млн долларов. Максим Адаскевич считает, что реальная рыночная стоимость «Гродно Азота» все же ниже из-за меньшей рентабельности, а также «странового дисконта Беларуси по сравнению с Россией» при получении кредитов на внешних рынках. При этом эксперт подчеркнул, что при анализе не рассматривал «возможную нерыночную мотивацию покупки».

Вопрос стоимости завода и наличие инвестиций может стать ключевым моментом для нового комплекса. Дело в том, что помимо России власти Беларуси предлагали Китаю стать финансовым инвестором проекта в надежде на дешевые кредиты. Однако договориться не получилось. Поэтому белорусские власти решили возводить объект за свой счет, но привлечь зарубежного генподрядчика. По итогам конкурса выбор пал на итальянскую компанию Tecnimont. Точнее, как сообщил в феврале 2020 года представитель «Гродно Азота», Tecnimont была допущена «к процедуре улучшения предложения».

На днях заместитель генерального директора по экономике и финансам «Гродно Азота» Дмитрий Горошко сообщил , что ведутся работы по заключению контракта с Tecnimont. Посол Италии в Беларуси Марио Бальди в интервью Смартпресс уточнил, что «белорусское правительство сейчас занимается поиском финансирования для реализации этого проекта». «Они ищут крупных промышленных партнеров и, возможно, Газпром мог бы быть одним из них», — сказал дипломат.

Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Стоимость строительства оценивается в 1,2−1,3 млрд долларов. Расчетный срок окупаемости — десять лет. По оценкам белорусских властей, «Гродно Азот» должен в два раза увеличить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт. При этом расход газа снизится примерно на 15%.