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Сколько стоит «Гродно Азот»?
15.03.2021 09:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси снова рассматривают возможность участия Газпрома и других российских компаний в судьбе «Гродно Азота». При этом допускается вхождение инвестора в акционерный капитал гродненского предприятия. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники. Но все опять может упереться в цену белорусского завода.
22 февраля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что новый комплекс на базе «Гродно Азота» можно было бы построить с участием Газпрома.
— Мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать, — сказал Лукашенко Путину.
За последний месяц посол Беларуси в РФ Владимир Семашко как минимум дважды
Беларусь ранее уже рассматривала Газпром и другие российские копании в качестве потенциального партнера для строительства нового азотного комплекса. Поскольку приоритетный вопрос — это обеспечение завода сырьем (природным газом).
В 2014 году Беларусь
Недавно финансовый аналитик компании Duff & Phelps Максим Адаскевич
Одна из основных метрик, на которые ориентируются инвесторы при оценке компаний, это EBITDA (прибыль без учета процентных платежей, налогов и амортизации). В 2019 году, по расчетам аналитика, показатель EBITDA «Гродно Азота» составил около 100 млн долларов по среднегодовому курсу. Пять сравнимых с белорусским производителем удобрений публичных компаний стоят в среднем примерно 9 годовых показателей EBITDA (включая долг). Если применить этот мультипликатор к «Гродно Азоту», то общая оценочная стоимость компании вместе с долгом составит примерно 900 млн долларов. За вычетом долга «Гродно Азота» (около 200 млн долларов) получаем стоимость акционерного капитала в 700 млн долларов. При этом если ориентироваться на российские компании, то оценка может составить 800 млн долларов. Максим Адаскевич считает, что реальная рыночная стоимость «Гродно Азота» все же ниже из-за меньшей рентабельности, а также «странового дисконта Беларуси по сравнению с Россией» при получении кредитов на внешних рынках. При этом эксперт подчеркнул, что при анализе не рассматривал «возможную нерыночную мотивацию покупки».
Вопрос стоимости завода и наличие инвестиций может стать ключевым моментом для нового комплекса. Дело в том, что помимо России власти Беларуси
На днях заместитель генерального директора по экономике и финансам «Гродно Азота» Дмитрий Горошко
Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Стоимость строительства оценивается в 1,2−1,3 млрд долларов. Расчетный срок окупаемости — десять лет. По оценкам белорусских властей, «Гродно Азот» должен в два раза увеличить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт. При этом расход газа снизится примерно на 15%.
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Власти Беларуси снова рассматривают возможность участия Газпрома и других российских компаний в приходе на «Гродно Азот». При этом допускается вхождение...
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