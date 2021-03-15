Игрушка для настоящих мужчин. В Минской области за 667 рублей продается целый военный городок

Новый собственник в установленном порядке может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет.

Аукцион пройдет 30 марта. Начальная стоимость построек бывшего военного городка – 667 рублей.

Участвовать в аукционе могут юридические лица и ИП.