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Игрушка для настоящих мужчин. В Минской области за 667 рублей продается целый военный городок
15.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка №3. Несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки специализированных построек (сейчас они находятся на балансе районного предприятия «Жилтеплострой») остались не удел. В конце марта
Новый собственник в установленном порядке может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет.
Аукцион пройдет 30 марта. Начальная стоимость построек бывшего военного городка – 667 рублей.
Участвовать в аукционе могут юридические лица и ИП.
Фото: Госкомитет по имуществу
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В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка №3. Несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки...
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