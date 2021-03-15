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Игрушка для настоящих мужчин. В Минской области за 667 рублей продается целый военный городок

15.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка №3. Несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки специализированных построек (сейчас они находятся на балансе районного предприятия «Жилтеплострой») остались не удел. В конце марта объект можно будет приобрести с аукциона.

Игрушка для настоящих мужчин. В Минской области за 667 рублей продается целый военный городок

Военный городок, находящийся в нескольких километрах от города Крупки, продается одним лотом. Он состоит из земельного участка в 67 га и 21 здания. Среди построек – склады, убежища, здания для хранения техники. Общая площадь всех строений – более 10 тысяч «квадратов».

Игрушка для настоящих мужчин. В Минской области за 667 рублей продается целый военный городок

Новый собственник в установленном порядке может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет.

Аукцион пройдет 30 марта. Начальная стоимость построек бывшего военного городка – 667 рублей.

Участвовать в аукционе могут юридические лица и ИП.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка №3. Несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки...
 
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