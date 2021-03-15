Очередникам предлагают квартиры в Лошице-7. По цене 1587 рублей за метр есть студии, «евродвушки» и «евротрешки»

Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района выпустил вторую проектную декларацию на квартиры в строящемся микрорайоне Лошица-7. Речь идет о доме №6 по генплану. Все 239 квартир в многоэтажке предназначаются для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующая информация опубликована в газете «Минский курьер».

Всего в доме № 6 по генплану будет 5 подъездов и 239 квартир: 105 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 56 трехкомнатных квартир. Высота дома будет переменной: от 6 до 10 этажей. Судя по планировкам, в новостройке будут как стандартные квартиры, так и однокомнатные квартиры-студии, а также «евродвушки» и «евротрешки». А вот двухэтажных квартир, в отличие от дома№2, о котором мы писали на прошлой неделе, тут не предусмотрено.

Помимо квартир, в новостройке запроектированы встроенные помещения на первом этаже. Их УКС реализует по стоимости от 1050 долларов за «квадрат». Планируется, что здесь смогут разместиться торговые и другие объекты.

Сообщается, что здание будет монолитным, выполненным в железобетонном каркасе. Высота жилых этажей составит 3 метра.

Рядом с жилыми домами будет 6-этажный паркинг на 500 машиномест. 239 из них должны будут приобрести будущие жильцы дома №6. Для посетителей торговых объектов будут организованы места на плоскостной стоянке.

В «нагрузку» к каждой квартире идет место в паркинге. Его стоимость – 15 тысяч рублей.

Стоимость одного квадратного метра для нормируемой площади составит 1587 рублей, для ненормируемой −1813 рублей.

− 3-комнатные квартиры (56 штук) площадью от 94 до 122 «квадратов»

− 2-комнатные квартиры (78 штук) площадью от 58 до 77 «квадратов»

− 1-комнатные квартиры (105 штук) площадью от 36 до 59 «квадратов»

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов предлагаются все 239 квартир:

Прием заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться с 18 марта в УКС Ленинского района. При себе, помимо паспорта и других документов, необходимо иметь направление администрации района и справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Срок начала строительства объекта — декабрь 2020 года. Окончание строительства — август 2022 года.

Всего на территории Лошицы-7 планируется возвести пять жилых домов.

Весной прошлого года мы писали о том, как будет выглядеть новый микрорайон.

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