"Это не наша война". Что делать, если ваш частный дом или квартира идет под снос: права, компенсации, суды

Разъяснения от Мингорисполкома есть на официальном сайте . Права граждан при сносе жилых домов (квартир) регулируются: Указом от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд» и утвержденным им Положением о порядке реализации имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных участков, утверждаемого настоящим Указом; статьей 140 Жилищного кодекса Республики Беларусь; пунктом 2 статьи 82 ЖК (вопросы отселения граждан, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда). Разъяснять вопросы применения Указа № 58 уполномочены Государственный комитет по имуществу РБ и Министерство ЖКХ.

Варианты компенсации за снос есть, но выбрать придется один

До принятия решения об изъятии участка местный исполком либо по его решению лицо, которому предоставляется земельный участок (чаще всего - застройщик), обязаны предложить и обеспечить по выбору собственника дома или квартиры (доли в праве общей собственности на жилое помещение) реализацию одного из его прав на получение:

1. в собственность квартиры типовых потребительских качеств. Если рыночная стоимость квартиры меньше рыночной стоимости подлежащей сносу недвижимости, денежной компенсации в размере данной разницы;

2. денежной компенсации в размере рыночной стоимости сносимого.

Местный исполком при наличии объективной возможности, обязан предложить собственнику жилого дома (доли в праве общей собственности на жилое помещение) дополнительно реализацию одного из его прав на:

- строительство и (или) получение в собственность жилого дома, строений, сооружений и насаждений при нем (долей в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), равноценных по благоустройству и общей площади сносимым;

- перенос и восстановление сносимых жилого дома, строений, сооружений и насаждений при нем.

Исключение - Минск. Минчанам землю под строительство дома на территории столицы давно уже не предоставляют . Минский горисполком предлагает выбрать участок в любом ином населенном пункте с выплатой денежной компенсации.

Но тут тоже есть "но". По ходатайству Мингорисполкома местный исполком, в компетенцию которого входит принятие решения о предоставлении участка в населенном пункте, выбранном собственником, обязан предоставить такой участок при наличии объективной возможности. То есть получить участок под строительство дома в Смолевичах будет проще, чем в Боровлянах или Сенице.

Кстати, на практике, если люди не настаивают на участке и компенсации, их расселяют по квартирам, которые одобрит суд. Помните женщину, протестовавшую на кране против выселения из дома в Лебяжьем? Ее семью принудительно выселили , вручив ключи от квартир.

Что еще возмещают те, кто сносит?

При сносе местный исполком или застройщик обеспечивает возмещение расходов, связанных:

с переездом, в том числе с изменением места жительства в пределах РБ;

с временным пользованием другими жилыми помещениями до предоставления жилого дома, квартиры;

с оформлением права собственности на предоставляемые жилой дом, квартиру;

с оформлением документов в отношении земельного участка, предоставляемого взамен изымаемого, и прав на него;

в определенных случаях (например, владелец доли не найден, но дом нужно сносить) - с возмещением убытков вследствие утраты движимого имущества.

Кое-что о сроках

Выбрать вариант компенсации собственник сносимого имущества должен в течение месяца. И подать соответствующее заявление в местный исполнительный комитет.

Местный исполком знакомит (под роспись) с конкретным вариантом (вариантами) реализации соответствующих прав. Замена выбранного собственником конкретного варианта реализации его прав может быть осуществлена местным исполнительным комитетом только с согласия собственника сносимого объекта недвижимого имущества. Ну или по суду - если договориться не получается. Последний вариант мы еще рассмотрим ниже.