Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть после испытаний, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. При этом реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности, отмечает министерство.

"До 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности", - указывает пресс-служба ведомства.

В Минэнерго добавили, что до 5 апреля на первом энергоблоке будет проведен еще ряд испытаний.

Подготовка второго энергоблока

Также сообщается, что на втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор 163 имитаторов тепловыделяющих сборок.

Как поясняет Минэнерго, имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

"В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура", - сообщает Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году может быть запущен и второй энергоблок Белорусской атомной станции.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны.

Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность он был выведен 12 января 2021 года.

В начале ноября прошло года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. В декабре этап энергетического пуска был завершен. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель-май.

Периодически первый энергоблок отключается от сети. В Минэнерго подчеркивают, что станция работает в штатном режиме, а отключения производятся для тщательного тестирования всех систем и оборудования.

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