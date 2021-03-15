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Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
15.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар - Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть после испытаний, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.
После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. При этом реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности, отмечает министерство.
"До 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности", - указывает пресс-служба ведомства.
В Минэнерго добавили, что до 5 апреля на первом энергоблоке будет проведен еще ряд испытаний.
Подготовка второго энергоблока
Также сообщается, что на втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор 163 имитаторов тепловыделяющих сборок.
Как поясняет Минэнерго, имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
"В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура", - сообщает Минэнерго.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году может быть запущен и второй энергоблок Белорусской атомной станции.
Белорусская АЭС
Беларусь
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его
Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность
В начале ноября прошло года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. В декабре этап энергетического пуска был завершен. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель-май.
Периодически первый энергоблок отключается от сети. В Минэнерго подчеркивают, что станция работает в штатном режиме, а
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До 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести, как отмечает ведомство, еще ряд различных испытаний.
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