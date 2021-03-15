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Кто вошел в состав комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Конституцию

15.03.2021 11:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси начинает работу Конституционная комиссия, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в Основной закон страны. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал ее состав.


Фото: «Пул Первого»

Сегодня комиссия проведет свое первое совещание.

В комиссию вошли 34 человека. Среди них есть ожидаемые лица, например премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая.

А есть и неожиданные фамилии. Например, заниматься разработкой изменений в Конституцию будут паралимпиец Алексей Талай, политолог Александр Шпаковский, Юрий Воскресенский, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и сенатор Олег Руммо, а также бывший генеральный прокурор Григорий Василевич.

Красной точкой на фотографии, вероятно, обозначен Александр Лукашенко.

Напомним, в октябре Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей начала сбор предложений по изменению Конституции от граждан.

Об изменении Конституции в Беларуси на разных уровнях говорят уже несколько лет. В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что ему уже представили два варианта измененной Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешней, и сейчас ведется работа над третьим вариантом.

В Конституционном суде TUT.BY пояснили, что группа судей Конституционного суда работала над одним из «отвергнутых» вариантов, кто работает над третьим, там уточнить не смогли.

 
 
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В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что ему уже представили два варианта измененной Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешней,...
 
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